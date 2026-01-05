歐盟回應委內瑞拉局勢！聲明呼籲各方克制 必須尊重委內瑞拉人民意願

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於1月3日襲擊委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），歐盟昨（4）日對委內瑞拉情勢發聲明指出，呼籲各方保持克制，必須遵守國際法原則與《聯合國憲章》，確保透過和平的方式解決當前局勢，同時必須尊重委內瑞拉人民意願。除匈牙利以外，歐盟所有成員國皆支持該聲明。

歐盟昨日對委內瑞拉情勢發聲明指出，呼籲各方保持克制，確保透過和平的方式解決當前局勢。（圖／翻攝Nicolás Maduro 臉書）

根據路透社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在一份聲明中表示，「歐盟重申，在任何情況下，都必須遵守國際法原則與《聯合國憲章》。聯合國安全理事會成員作為國際安全架構的支柱，負有維護這些原則的特殊責任」。這項聲明獲得歐盟27個成員國中的26國的支持，唯獨匈牙利未聯署。匈牙利駐歐代表處發言人尚未對此作出回應。

歐盟聲明中呼籲各方保持克制，確保透過和平方式解決當前問題。歐盟表示，馬杜洛缺乏民主正當性，呼籲委內瑞拉依人民意願推動轉型。聲明指出，「尊重委內瑞拉人民的意願，仍是委內瑞拉恢復民主和解決當前危機的唯一途徑」。

聯合聲明另提及，歐盟同樣將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項，但必須在「充分尊重國際法以及領土完整與主權原則的前提下，透過持續合作來應對這些挑戰」。

馬杜洛被美方指控犯有毒品罪等多項罪名，目前被關押在紐約拘留中心，等待週一出庭受審。馬杜洛於2020年遭美國以包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項罪名起訴，但他一直否認參與任何犯罪活動。

