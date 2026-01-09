歐盟國家為與南方共同市場自貿協定開綠燈

（德國之聲中文網）經過長達25年的談判，歐盟國家終於為同南美國家達成自由貿易協定掃清了障礙。

周五（1月9日），歐盟成員國代表在布魯塞爾同意與南方共同市場（Mercosur）國家達成自貿協定。歐盟27個成員國中的大多數（佔歐盟總人口的65%）投了贊成票。

南方共同市場的成員國目前包括巴西、巴拉圭、阿根廷和烏拉圭，此外玻利維亞即將加入。

歐盟委員會主席馮德萊恩最早可能於下周與南方共同市場伙伴國正式簽署協議。該協議仍需歐洲議會批准方可生效。

歐盟-南方共同市場自貿協議如果獲得批准，將締造全球最大的自由貿易區之一。其成員國的人口超過7億。

這一協議一度計劃於去年12月在巴西簽署。但因遭到意大利、法國和波蘭在內的成員國的反對，不得不推遲簽署。

期間歐盟向農業利益集團做出了進一步讓步。後者認為，來自南方共同市場國家的競爭將對歐洲農業構成威脅。因為在南美洲，牛肉等農產品的生產成本比歐洲更低。

意大利曾將歐盟進一步支持歐洲農民設定為批准協議的前提條件。這一次意大利投下了關鍵的贊成票。

通過該協議在歐盟只需要成員國的必要多數同意。因此並未獲得一些重要成員國的支持，包括法國和波蘭。

法國總統馬克龍周四晚間表示，法國各政治力量“一致”反對這項協議。馬克龍在X平台上發文稱：“法國支持國際貿易，但歐盟-南方共同市場協議是上個時代的產物，談判時間過長，且談判基礎早已過時。”

該協議旨在應對美國關稅，實現貿易多元化，並通過取消 90% 以上產品的進口關稅，拉近歐盟成員國與巴西、巴拉圭、阿根廷和烏拉圭的距離。

歐盟表示，歐盟企業每年可節省數十億歐元的關稅，並將有助於向拉丁美洲出口車輛、機械和酒類。

