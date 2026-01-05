歐盟國家籲各方克制 尊重委內瑞拉人民意願

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐盟今天就委內瑞拉情勢發表聲明指出，「尊重委內瑞拉人民意願，仍是委內瑞拉恢復民主與解決當前危機的唯一途徑。」除匈牙利之外，歐盟所有成員國均支持這項聲明。

綜合路透社與法新社報導，美國昨天襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在一份聲明中表示：「歐盟重申在任何情況下，都必須維護國際法原則和聯合國憲章（UN Charter）。聯合國安全理事會成員作為國際安全架構支柱，負有維護這些原則的特殊責任。」

這項聲明由27個歐盟成員國中的26國聯署，匈牙利是唯一沒有聯署的國家。匈牙利駐歐盟代表處發言人，尚未就此作出回應。

這份聯合聲明呼籲各方克制，確保透過和平方式解決當前局勢。歐盟重申，馬杜洛缺乏民主正當性，呼籲委內瑞拉依循人民意志推動民主轉型。

聲明補充說，歐盟與委內瑞拉同將打擊組織犯罪與毒品販運視為優先事項。此類挑戰必須「在充分尊重國際法及領土完整與主權原則前提下，透過持續合作面對」。

聲明也提及，歐盟正與美國及其他夥伴保持密切聯繫。

馬杜洛目前被關押在紐約等待明天出庭，他被控犯下與毒品相關等多項罪名。他2020年被美國以包括毒品恐怖主義陰謀在內的多項罪名起訴，不過始終否認參與任何犯罪活動。（編譯：屈享平）1150105