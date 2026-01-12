歐盟執委：評估設歐洲聯合軍 取代10萬駐歐美軍

記者廖子杰／綜合報導

歐洲聯盟執行委員會防務執委庫比柳斯11日表示，歐盟各國應審慎評估是否建立一支聯合軍隊，以在未來取代當前駐紮歐洲的約10萬美軍，擔負捍衛歐陸安全重任。

綜合外媒報導，曾任立陶宛總理的庫比柳斯在瑞典發表演說時指出，歐盟或可認真評估組建一支強大的常備「歐洲聯合軍隊」，規模則比照目前常駐歐洲的美軍達近10萬人，藉此於有朝一日取代其任務，確保歐洲整體安全，且向區域潛在威脅傳達明確嚇阻訊號。

為有效應對來自俄羅斯等潛在對手的侵略威脅，儘管成立歐洲聯合軍的相關計畫已討論多年，但因歐洲各國擔憂失去對本國軍隊的自主權，始終難以獲得具體進展。然隨著近來美國總統川普屢次暗示意欲接管格陵蘭的立場，也讓北大西洋公約組織（NATO）盟國加深對華府可靠度的疑慮，而美方則是持續要求歐洲盟友能更積極承擔自身防衛責任，更不諱言未來將轉向聚焦來自中共的威脅，可能因此調整在歐洲的美軍部署。

庫比柳斯為此強調，「在這樣的時刻，我們不能迴避有關歐洲防衛整備所面臨最迫切的問題」，他還呼籲應設立名為「歐洲安全理事會」（European Security Council）的全新機構，以便日後歐洲能更迅速做出自身防衛決策。據庫比柳斯的構想，歐洲安理會應由歐洲主要國家組成，包含非歐盟成員的英國在內。

歐盟防務執委庫比柳斯建議評估組建常備歐洲聯合軍，取代當前10萬駐歐美軍，守護歐陸安全。（取自庫比柳斯「X」）