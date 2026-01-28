歐盟外交負責人要北約「更歐洲化」 北約秘書長勸歐洲「三思」

（德國之聲中文網）歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周三（1月28日）表示，自特朗普重返白宮以來，歐洲與美國的關系有所變化。

“我要明確指出：我們希望保持牢固的跨大西洋伙伴關系。美國仍將是歐洲的伙伴和盟友。但歐洲也需要適應新的現實。歐洲不再是華盛頓的主要重心，”卡拉斯在布魯塞爾舉行的防務會議上說。卡拉斯曾任愛沙尼亞總理，一直是歐盟方面支持烏克蘭的領軍人物。更多閱讀：

特朗普上任一周年 歐洲人的跨大西洋困境

“世界全面回歸強權政治的風險正變得非常現實”

“這種轉變已經持續了一段時間。這是結構性的，而非暫時的。這意味著歐洲必須有所動作”，卡拉斯說，表示歐洲在防務這樣生死攸關的問題上不能僅僅依賴美國，“歷史上沒有任何一個大國能夠將自身的生存問題外包出去並最終幸存下來”。

這位歐盟外交政策負責人稱，北約仍然是歐洲安全的基石。她表示歐盟應該與北約保持互補，並認為歐洲需要發揮更大的作用。“尤其是在美國將目光投向歐洲以外地區之際，北約需要變得更加歐洲化才能保持其實力，”卡拉斯說。

她還稱，“世界全面回歸強權政治、勢力範圍劃分以及強權即公理的風險正變得非常現實。”

特朗普要奪取格陵蘭島的威脅震驚了歐洲盟友

不久前，特朗普威脅要從北約成員國、歐盟成員國丹麥手中奪取格陵蘭島。雖然特朗普現在似乎放棄了這一計劃，但他的此舉仍然震驚了歐洲盟友。

自近四年前俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲各國已經大幅提高了國防預算。在特朗普的施壓下——這位美國總統要求歐洲盟友承擔更多歐洲常規防御的責任，歐洲的北約國家去年同意進一步提高國防開支目標。歐盟去年也推出了一系列可能促使成員國增加國防投入的倡議。

北約秘書長勸歐洲三思

在卡拉斯發表此番言論之前，北約秘書長呂特對歐盟議員們說，如果他們認為歐洲可以在沒有美國的情況下保衛自身，那就“繼續做夢吧”。

呂特周一（1月26日）在歐盟議會發表講話時表示，如果歐盟想要取代美國的核保護傘，就必須將其國防開支目標提高一倍。

此外，這位北約秘書長還警告，如果歐洲試圖建立自己的軍隊來取代美國在北約中的地位，那將正中俄羅斯領導人普京的下懷。

“普京會樂見其成。所以，三思而後行吧”，呂特說道。

作者: 德正 (法新社，路透社)