歐盟外交首長籲歐洲強化在北約角色 指川普動搖跨大西洋關係

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)今天(28日)表示，隨著美國總統川普(Donald Trump)重塑對歐政策、動搖跨大西洋關係，歐洲必須在國防上承擔更多責任，並在北約中發揮更大角色。

卡拉斯在布魯塞爾一場國防會議指出，歐洲仍希望維持強健的跨大西洋夥伴關係，美國依然是盟友，但歐洲必須適應新現實，歐洲已不再是華府的主要戰略重心。她強調，這種轉變是結構性的，而非短暫現象，歷史上從未有大國能將自身安全委外，還得以長久生存。

川普本月曾揚言要從丹麥手中奪取格陵蘭島，震撼歐洲盟友，儘管其後態度趨緩，仍加深歐洲對長期依賴北約主要軍事強權的疑慮。

卡拉斯指出，北大西洋公約組織(NATO)仍是歐洲安全的基石，歐盟的防務努力應與北約互補，但在美國戰略重心轉向其他地區之際，歐洲必須在北約內承擔更多實質防務責任，以維持實力。

歐洲各國自俄羅斯入侵烏克蘭以來已提高軍費，並在川普施壓下同意提高北約預算目標。歐盟也啟動多項計畫，預估可為防務投入額外8,000億歐元。

卡拉斯警告，強權政治與勢力範圍再度抬頭的風險真實存在，歐洲必須正視這場地緣政治轉變並迅速行動。她的談話，與北約秘書長呂特(Mark Rutte)近期提醒歐洲若無美國將難以自保的說法，形成鮮明對照。(編輯：宋皖媛)