歐盟外交首長籲防堵制裁漏洞 愛爾蘭調查氧化鋁銷往俄羅斯
歐盟外交首長籲防堵制裁漏洞 愛爾蘭調查氧化鋁銷往俄羅斯
歐盟（EU）外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 週二呼籲，歐洲必須防堵所有制裁漏洞，嚴格執行對俄羅斯的貿易限制。此前，愛爾蘭政府正針對境內一家俄資精煉廠將氧化鋁銷往俄羅斯的行為展開調查，憂心相關物資被用於製造侵略烏克蘭的軍事武器。
愛爾蘭政府目前正針對 Aughinish Alumina 精煉廠的出口數據「差異」進行調查。該廠位於愛爾蘭，由俄羅斯金屬巨頭 Rusal 所擁有。雖然氧化鋁是製造鋁金屬的關鍵原料，但目前尚未被列入歐盟（EU）自 2022 年俄烏戰爭爆發後對俄實施的制裁清單中。
歐盟外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 在與愛爾蘭外交部長 Helen McEntee 舉行的記者會上強調，歐洲必須確保各項承諾落實為行動，並直言：「不應有任何歐洲產品最終出現在殺害烏克蘭平民的無人機或飛彈中。」Helen McEntee 則回應，愛爾蘭堅定支持烏克蘭，待調查結束後將與歐盟委員會（European Commission）密切合作。
這座受調查的精煉廠被視為歐洲最大的氧化鋁精煉廠，年產量約 200 萬噸。根據《愛爾蘭時報》（The Irish Times）等媒體先前的調查報告，這些出口物資疑似透過供應鏈流向與俄羅斯軍工產業相關的製造商。儘管 Aughinish Alumina 聲稱遵守所有貿易規範，但數據顯示愛爾蘭今年首季有超過 80% 的氧化鋁銷往俄羅斯，引發國際高度關注。
隨著愛爾蘭即將於今年 7 月接任歐盟輪值主席國，該國與俄羅斯的貿易往來也面臨更嚴格的檢視。歐盟官員重申，必須切斷俄羅斯獲取軍事資源的管道，以展現對烏克蘭的實質支持。
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