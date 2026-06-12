歐盟官員：中國協助俄軍 進行無人機與電子戰訓練

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一名歐盟高階官員今天（12日）表示，中國曾協助培訓俄羅斯士兵，後來這些人被派往烏克蘭作戰。這番言論證實了媒體過去的報導。

法新社引述這位不願具名的官員指出：「我們的情報單位證實，中國確實對俄羅斯士兵進行了訓練。」

該官員進一步表示，這項訓練計畫在中國境內多個地點進行，有數以百計的俄軍參與。

此前幾家媒體曾在上個月報導，歐洲情報機構認為，中國協助培訓了烏克蘭戰場上的俄羅斯士兵。德國「世界報」（Die Welt）當時引述機密文件指出，該訓練的主要內容為無人機操作及電子戰。

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自2022年俄烏戰爭爆發以來，中國始終拒絕譴責莫斯科的入侵行為，並宣稱自己保持中立。

歐盟以涉嫌向俄軍供應物資為由，對多家中企實施了制裁。在下週的歐盟會議中，各成員國部長與領袖預計將針對歐盟與中國的未來關係進一步展開討論。(編輯 : 廖奕婷)