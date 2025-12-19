歐盟宣告CBAM明年正式上路 環境部攜手相關部會持續協助產業因應

歐盟執委會於十七日公布碳邊境調整機制（CBAM）最終實施期間（Definitive Period）的多項執行法案及授權法案草案，環境部針對歐盟公布法案內容進行說明，強調我國碳費制度已正式上路，將成為臺灣產業與歐盟CBAM銜接、爭取碳費扣減的重要基礎。環境部長彭啟明表示，環境部將與經濟部共同協助受影響產業因應歐盟新制，同時啟動與歐盟協商及技術對話，爭取臺灣產業最大利益，外界不宜對歐盟CBAM過度恐慌，政府將站在產業前端，協助企業及早準備，穩健因應歐盟CBAM，降低衝擊、提升競爭力。

針對外界高度關注的「第三國碳價扣減」議題，環境部指出，歐盟CBAM已明確規範，出口國若具備明確且已實施的碳定價制度，其產品於歐盟可申請扣除已實際支付的碳成本。我國碳費制度已於今年上路，屬於歐盟CBAM規範中認可之碳定價機制，這也是我國必須推動碳費制度的重要原因，有助於我國產業未來在CBAM下爭取合理扣減，惟本次歐盟執委會尚未針對有效支付碳費計算提出規則，環境部將持續關注歐盟最新進展。

另有關歐盟發布各國產品碳含量預設值部分，針對歐盟進口商若無法取得原產國之產碳含量，可使用預設值進行申報，惟該預設值將逐年提高（2026年加成10%、2027年加成20%及2028年加成30%），企業碳成本將隨之增加。環境部呼籲出口歐盟之業者，應即早建立產品碳排放量計算能力，以降低繳納成本。

在歐盟CBAM查驗制度方面，歐盟自明年起要求申報資料須經查驗機構確認，且該查驗機構須取得歐盟會員國認可。環境部強調，此規定適用於所有與歐盟貿易往來國家，我國將持續與歐盟溝通，爭取透過雙邊或互認機制，提升國內查驗機構被接受的可行性，降低企業行政負擔。

在國內配套方面，環境部於十八日亦同步預告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案，為避免碳洩漏，碳費徵收對象如有自主減量計畫經審查通過，且屬高碳洩漏風險者，共計十七個行業，適用收費排放量調整，初期係數0.2折扣，兼顧減碳推動與產業競爭力，環境部強調，該作法與國際碳定價制度趨勢一致。此外，我國亦比照歐盟作法，先行導入產品碳排放量申報制度，已優先啟動「臺版CBAM試申報制度」規劃，以水泥產品為優先試申報之對象，逐步建構完整機制。鋼鐵產業因產品項目繁多，仍需與產業界持續溝通，建立共識。