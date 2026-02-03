歐盟宣布對中國清潔能源巨頭金風科技展開反補貼深入調查

（德國之聲中文網）此次調查是針對中國制造商的最新一起調查。布魯塞爾方面正試圖保護歐洲產業免受被其認定為獲得巨額補貼的競爭對手的不公平競爭，尤其是在中國出口商為規避美國關稅而將目光轉向歐洲之際。

歐盟負責競爭監管的機構歐盟委員會表示，此次深入調查是在初步調查發現這家風力渦輪機制造商“可能獲得了扭曲內部市場的外國補貼”之後展開的。歐盟認為這家制造商獲得補貼使其競爭地位得以提升。

金風科技是全球最大的風力渦輪機供應商之一。

廣告 廣告

更多閱讀：德國海上風機中國造 會帶來安全隱患嗎？

法新社報道指出，與中國其他主要企業一樣，該公司首先鞏固了其在國內的地位，然後尋求在海外市場實現增長，與丹麥企業維斯塔斯（Vestas）和美國企業GE Vernova形成競爭關系。

歐盟委員會於2024年對該公司展開初步調查，並於周一宣布啟動更深入的調查。歐盟委員會表示，此次調查將審查該公司是否享受了包括補貼、稅收優惠和融資優惠在內的補貼。

布魯塞爾方面表示，啟動深入調查並不意味著已經確認了任何違規行為。

如果調查的結果的確顯示，金風科技獲得的補貼扭曲了市場競爭關系，那麼歐盟可能會接受該公司提出的補救措施，或對該公司做出懲處決定。

更多閱讀：面對中國挑戰 德國工業還有救嗎？

中國目前在全球風電裝機容量方面佔據主導地位，這得益於多年來北京提供的慷慨補貼以及國內龐大電力市場的快速增長。

布魯塞爾和北京就中國涉嫌不公平貿易行為的爭論已經持續很久，歐盟指責中國通過國家補貼造成中國國內市場產能過剩，並將這些產能轉移到國外。電動汽車和光伏產業就是例證。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (法新社、德新社)