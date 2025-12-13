歐盟宣布無限期凍結俄羅斯資產！以向烏克蘭「提供貸款」續戰俄軍
歐盟（European Union）於12日同意，將無限期凍結存放於歐洲的俄羅斯中央銀行資產，使這筆資金得以被用來協助烏克蘭對抗俄羅斯。
據《路透社》報導，歐盟希望確保烏克蘭在資金上能夠持續運作並維持戰鬥能力，因為歐盟視俄羅斯的入侵行動，為對自身安全的威脅。為此，歐盟各國打算動用2022年俄烏戰爭爆發後所凍結的部分俄羅斯主權資產。
歐盟各國政府於12日通過1項重大決定，也就是將價值2,100億歐元的俄羅斯主權資產，改為在「有需要的期間內」持續凍結，而不再每6個月就針對凍結期限進行表決。
此舉消除了匈牙利與斯洛伐克，可能在某個時間點拒絕延長凍結的風險。這2國與莫斯科的關係比其他歐盟成員國更為友好，若它們否決延長凍結，將迫使歐盟把資金歸還給俄羅斯。
這項無限期資產凍結的安排，也被視為說服比利時支持歐盟計畫的重要關鍵。歐盟希望動用凍結的俄羅斯資金，向烏克蘭提供最高1,650億歐元的貸款，以支應烏克蘭在2026年與2027年的軍事與民用預算需求。
根據設計，這筆貸款只有在俄羅斯向基輔支付戰爭賠償時，烏克蘭才需要償還，使得這項貸款在實質上形同1筆預支未來俄羅斯賠款的補助。
歐盟領袖組成的歐洲理事會（European Council）預定於18日召開會議，以敲定戰爭賠償貸款的細節，並解決仍未排除的問題，其中包括向比利時提供所有歐盟政府的保證，以確保一旦莫斯科提起的潛在訴訟獲勝，比利時不會被迫獨自承擔財務責任。
在此之前，德國政府表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於15日訪問柏林，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行會談，隨後還將有其他歐洲、歐盟及北約（NATO）領袖加入相關會晤。
烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）以英文在社群平台X上發文，稱讚這項決定是「邁向正義與究責的重要里程碑。這項決定強化了戰爭賠償貸款機制的基礎，讓我們更接近1個，由俄羅斯為其犯下的罪行與造成的破壞，付出代價的未來。」
歐洲外交消息人士指出，德國認為這項賠償貸款別無替代方案，並將提供500億歐元的擔保。目前擔任歐盟輪值主席國的丹麥財政部長洛塞（Stephanie Lose）對記者表示，仍有「一些擔憂」需要解決，但「希望能在下週的歐洲理事會上為作出決定鋪平道路。」
歐盟執委會副主席兼貿易專員、前拉脫維亞總理東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則表示，正為比利時建立堅實的擔保機制。
對此，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在臉書上發文稱，他認為歐盟透過合格多數決（亦即需獲得27個成員國中至少15國、且代表歐盟總人口65%的支持），來無限期凍結俄羅斯資產，將對歐盟造成無法修復的損害。他補充，匈牙利將竭盡所能「恢復合法的狀態。」
俄羅斯中央銀行表示，歐盟計畫動用其資產的行為屬於非法，並保留使用一切可用手段來保護自身利益的權利。俄羅斯央行同時指出，已在莫斯科法院對位於比利時布魯塞爾的中央證券保管機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）提起訴訟。
該機構目前持有歐洲境內被凍結資產中約1,850億歐元，俄方指控其行為損害了自身處置資金與證券的能力。自歐盟於2022年凍結俄羅斯資產以來，歐洲清算銀行已在莫斯科法院面臨多起俄羅斯方面的訴訟。
與此同時，另據《金融時報》報導指出，在由美國斡旋、旨在結束戰爭的會談中所討論的提案下，烏克蘭可能於2027年1月1日加入歐盟。對基輔而言，加入歐盟長期以來始終是其重要目標，該國希望藉此進一步脫離莫斯科的勢力範圍。然而，歐盟入會談判通常需時多年。
1名了解該計畫的歐洲外交官表示，要在2027年前完成烏克蘭入盟將「極其困難」，且目前尚不清楚歐盟領導層是否支持這項構想。另有多名歐洲官員與外交人士直言，這個目標日期「完全不可能。」
