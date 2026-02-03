歐盟審計機構：關鍵原料過度依賴少數國家致戰略風險

（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）歐洲聯盟審計機構今天提出警告指出，歐盟若希望擺脫對外國的依賴達成氣候目標，必須於2030年前加緊確保關鍵原料供應。

法新社報導，鋰、鎳、鈷是電池、風力發電機等電子產品不可或缺的原料，為歐盟推動綠色轉型所需。

布魯塞爾希望提升歐洲本地生產，以避免新冠疫情期間，或2022年俄羅斯入侵烏克蘭後所出現的供給衝擊重演，同時也要改變中國在關鍵原料方面的主導地位，因為這對歐盟多項重要產業構成威脅。

廣告 廣告

然而，根據歐洲審計院（European Court of Auditors）報告，歐盟27國在關鍵原料進口來源多元化、擴大國內產能方面步履維艱，回收利用也「仍在起步階段」。

歐盟規劃於2050年實現氣候中和，若要達成其能源和氣候目標，必須確保這些礦物穩定供應。

這份研究分析歐盟「關鍵原料法」（Critical Raw Materials Act）2024年生效之後的作為。該法旨在確保歐洲能源轉型長期所需的26種礦產供應。

該法就任何一項戰略原料制定於2030年前實現至少10%在歐盟境內開採、40%在境內加工製造、25%在境內回收再利用的目標。同時，歐盟對單一國家任一戰略性原料依賴度不得超過65%。

歐洲審計院指出，「距離達成目標仍有很長的路要走」。

該法上路時，中國供應歐盟97%的鎂，這是製造氫電解槽的重要材料；土耳其供應歐盟99%的硼，這是太陽能板所需；智利供應歐盟79%的鋰，為電動車電池的關鍵原料。

歐洲審計院的彭圖斯-羅西曼努斯（Keit Pentus-Rosimannus）指出：「在這些原料供應上，我們對少數歐盟以外國家過度依賴而產生風險。因此，歐盟必須提升能力，在這方面降低易受傷害的程度。」（編譯：何宏儒）1150203