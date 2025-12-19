歐盟將向烏克蘭提供900億歐元貸款 但未動用俄羅斯資產

（德國之聲中文網）周五（12月19日）凌晨，歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔（Antonio Costa）宣布，歐盟各國領導人達成協議，將向烏克蘭提供900億歐元（約合1050億美元）的無息貸款，用於未來兩年抵御俄羅斯的軍事侵略。

不過，歐盟領導人未能就動用被凍結的俄羅斯資產來為這筆貸款融資達成一致。這筆貸款由歐盟的共同預算提供擔保。

澤連斯基：900億歐元貸款“增強了烏克蘭的韌性”

烏克蘭總統澤連斯基對歐盟在未來兩年內為烏克蘭提供融資的決定表示歡迎。

他在X平台上寫道：“這是意義重大的支持，真正增強了我們的韌性。”

盡管歐盟未能就使用被凍結的俄羅斯資產為這筆貸款提供資金達成一致，澤連斯基仍表示：“重要的是，俄羅斯資產仍然被凍結，同時烏克蘭也獲得了未來幾年的金融安全保障。”

德韋弗：避免了“混亂和分裂”，“保持了團結”

比利時首相巴特·德韋弗（Bart De Wever）在周五凌晨表示，歐盟領導人決定通過借款而非動用被凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供貸款，從而避免了“混亂和分裂”。

他說：“我們保持了團結。”

是否使用歐盟內被凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭的問題，數周來一直引發激烈爭論。

比利時對這一計劃持反對意見，理由是存在法律和金融風險。約有2100億歐元的俄羅斯央行資產目前被凍結在歐盟境內，其中約1850億歐元由總部位於布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear）持有。

梅爾茨：向普京發出的“決定性信號”

德國總理梅爾茨表示，歐洲理事會決定向烏克蘭提供900億歐元貸款，是“為結束戰爭發出的決定性信號”。

他在聲明中指出，這筆無息貸款足以覆蓋烏克蘭未來兩年的軍事和預算需求。

梅爾茨表示，俄羅斯總統普京“只有在意識到這場戰爭得不償失時，才會作出讓步”。

他還說：“如果俄羅斯不支付賠償，我們將完全按照國際法，動用被凍結的俄羅斯資產來償還這筆貸款。”

歐爾班：對烏貸款是“打水漂”

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）批評歐盟決定向烏克蘭提供900億歐元貸款。

“這筆錢等於打水漂（lost money），”被視為歐洲最親俄領導人之一的歐爾班表示。

他說：“好消息是，我們不用參與。”

匈牙利與斯洛伐克、捷克一道獲得了不承擔該貸款義務的豁免，如此可以避免其阻撓相關決定。

任何動用歐盟自身財政的決定，都需要27個成員國一致同意。

俄羅斯特別代表：對歐盟的“一記打擊”

俄羅斯負責投資與經濟合作的特別代表基裡爾·德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）在某種程度上對歐盟決定不動用被凍結的俄羅斯資產為烏克蘭貸款融資表示歡迎。

德米特裡耶夫在X平台上寫道，未能就凍結資產達成協議是對“由失敗的馮德萊恩領導的歐盟戰爭販子的一次重大打擊”。

他還說：“歐盟內部理性的聲音阻止了非法動用俄羅斯儲備金資助烏克蘭的行為。”

馬克龍：資助烏克蘭“最務實的方式”

法國總統馬克龍將這項資助烏克蘭的協議形容為一項重大進展。

他表示，向烏克蘭提供無息貸款、且僅在俄羅斯支付戰爭賠償的情況下才需償還，是為烏克蘭抵御侵略提供資金的“最現實、最務實的方式”。

馬克龍還表示，他認為在“未來幾周”歐洲重新與俄羅斯總統普京接觸將是“有益的”。

他說：“我認為，作為歐洲人和烏克蘭人，找到重新展開討論的合適框架符合我們的利益。”

近幾周，美國與俄羅斯和烏克蘭官員的會談有所加快，但未能給自2022年2月俄羅斯發動的這場侵略戰爭帶來實質性改變。

作者: Mark Hallam , Timothy Jones, Farah Bahgat, Kate Hairsine, Alex Berry