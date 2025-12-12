歐盟將對小額包裹徵收3歐元關稅 明年7月上路

歐盟各國財長今天(12日)針對小額包裹關稅達成協議，將從明年7月1日起徵收3歐元(約新台幣110元)的固定關稅，以解決大量低價中國商品湧入歐洲的問題。

法新社報導，針對價值低於150歐元的小額包裹，歐盟27個成員國上個月已取消其關稅豁免待遇，如今更進一步徵收進口關稅。一位歐盟發言人表示，這項固定費用為臨時性措施，未來歐盟將尋求其他方式，以一勞永逸解決小額包裹問題。

根據統計，2024年一共有46億個小額包裹進入歐盟，平均每秒超過145個，而其中有九成以上來自Shein和Temu等中國電商平台，對歐洲本土產業帶來衝擊。

歐洲希望透過徵收關稅來減少中國低價商品流入。法國財政部長勒斯鳩(Roland Lescure)對此表示歡迎，稱許這是歐洲保護其單一市場、消費者和主權的「重大勝利」。