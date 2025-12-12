歐盟將決定續凍俄羅斯資產 支援烏克蘭需求

歐盟預計將於今天(12日)決定持續凍結俄羅斯存放在歐洲的資產，直到俄羅斯停止對烏克蘭的戰爭，並就近四年來造成的損害作出賠償。

這項決定被視為重要一步，歐盟領袖可望在下週的高峰會上，討論如何運用數百億歐元的俄羅斯央行資產，作為貸款擔保，協助烏克蘭在未來兩年應付財政與軍事需求。

匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)被視為俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在歐洲最親近的盟友，他批評歐盟執行委員會的作法「系統性地踐踏歐洲法律」。

目前約有2,100億歐元(約2,470億美元)的俄羅斯資產在歐洲遭到凍結，其中約1,930億歐元(約2,250億美元)存放於比利時金融清算機構「歐洲清算銀行」(Euroclear)。

這些資產是在歐盟因俄羅斯於2022年2月24日發動戰爭後實施制裁而凍結。不過，相關制裁每六個月必須延長一次，且需27個成員國一致同意。

匈牙利與斯洛伐克都反對進一步向烏克蘭提供支持。

歐盟預計今天(12日)通過的決定，依據歐盟條約中在緊急情況下保護經濟利益的相關規定，將可避免個別國家阻撓制裁延長，並讓動用這些資產更具彈性。

奧班在社群媒體上表示，這代表「歐盟的法治已經終結，歐洲領袖正凌駕於規則之上」。

他指出，歐盟執委會此舉只是為了延續一場「明顯無法獲勝的烏克蘭戰爭」，並強調匈牙利「將盡一切努力恢復合法秩序」。

斯洛伐克總理費佐(Robert Fico)則在致歐洲理事會主席科斯塔(António Costa)的信中表示，他將反對任何包含替烏克蘭未來數年軍事支出提供資金的方案。科斯塔將於12月18日起主持歐盟高峰會。

費佐同時警告，動用遭凍結的俄羅斯資產，可能影響美國推動的和平努力，因為這些資源原本被視為用於烏克蘭重建。

不過，歐盟執委會指出，這場戰爭已因能源價格上漲與經濟成長放緩，對歐盟造成沉重負擔，而歐盟至今已向烏克蘭提供近2,000億歐元(約2,350億美元)的支援。(編輯：陳士廉)