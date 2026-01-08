歐盟將表決南方共同市場自貿協定 愛爾蘭表態反對

歐盟27國明天將針對與「南方共同市場」(Mercosur)的自由貿易協定進行表決，這項協定因可能衝擊本土產業而引起不少反彈，成員國之一的愛爾蘭提前在今天(8日)表態將投下反對票。

綜合法新社與愛爾蘭時報報導，愛爾蘭副總理哈里斯(Simon Harris)發出聲明表示：「政府向來對南方共同市場協定表達了清楚的立場：我們不支持目前這個形式的協定。」

歐盟與南方共同市場歷經超過25年的協商，終於在去年12月就自貿協定達成共識。南方共同市場是由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等南美國家組成。

然而，這項決定引來許多歐洲農民反對，擔心一旦南美洲農業大國的低價產品進入歐洲，將削弱本土的競爭力。

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)日前訪中時，就透露了愛爾蘭對這項協定的反對態度。他指出，愛爾蘭農民在生產上致力於符合嚴格的減碳標準，因此不應該與其他標準較低的國家競爭。

馬丁說：「我們現在擁有全球碳效率最高的食品生產體系之一。我們也制定了許多法規，這些規範在消費者保護、食品安全、碳效率及氣候保護等方面都十分嚴格。」

這項協定必須獲得歐洲議會(European Parliament)通過，以及代表至少歐盟總人口65%的15個歐盟會員國同意。可以預期的是，大多數成員國將予以批准。