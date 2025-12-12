歐盟對小包裹征收3歐元關稅 明年生效

（德國之聲中文網）2024年，約有價值46億歐元的單個價值低於150歐元的包裹抵達歐盟市場。其中，91%來自中國。

早在去年11月，歐盟各國財長已經在原則上達成一致，取消小包裹免稅的規定，並“盡快”予以落實。最初的計劃是2028年才會實施。但特別是在法國的壓力下，自明年起就將實施如今達成的臨時方案。

對於小包裹無法按通常的關稅規定征收，因為對海關部門來說負擔過重。通常的規定下，稅率因產品種類、細分類以及進口國各有不同。

如今的新規則對每件價值150歐元的包裹都征收3歐元關稅。如果一個包裹內有多件同一產品，也仍征收3歐元關稅。但如果有多種產品，則每種額外征收3歐元。

法國經濟部長萊斯屈爾此前強調，對於在歐洲城市“交稅”的商鋪來說，這些小包裹構成“不公平競爭”。法國目前正與電商平台希音因銷售“兒童色情玩偶”及武器的事件交涉。

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）也對盡快落實該規定表示支持。他向歐盟各國財長致函稱，此前的時間表“與事態的緊急程度不相稱”。這一“扭曲競爭”必須“立即得到解決”。

作者: 德才 (法新社)