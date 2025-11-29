歐盟對空巴A320機種發緊急適航令 全球估6000架停飛檢修

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布，對旗下A320系列機型採取預防性措施，並要求各航空公司以軟體或硬體的保護措施確保飛行安全。

歐盟民航局（EASA）對此已發布緊急適航令（Emergency Airworthiness Directive），要求A320系列機型的飛行控制系統，其中的升降陀副翼電腦（Elevator Aileron Computer, ELAC）必須進行更換。

此次估計會影響多少飛機？

根據《BBC》報導，估計全球約有6000架飛機受到影響，佔空中巴士全球飛機量的一半，不過大多數只要進行簡單的軟體更新，僅有900架較老舊的飛機需更換電腦系統。本次維修的A320系列包含A319及A321機型。

美國航空（American Airlines）對此表示，旗下約有340架飛機受影響；達美航空則認為影響有限。英國易捷航空（EasyJet）則已完成飛機的軟體更新，並從當地周六起恢復正常營運。

空中巴士發現了什麼問題？

空中巴士公司指出，10月時一架自墨西哥飛往美國的捷藍航空（JetBlue aircraft）班機，飛行途中出現突然高度下降情形，最終飛機緊急迫降，並導致多人受輕傷。

空中巴士初步判定，事故可能是因強烈的太陽輻射，導致機上控制飛行的資料損壞。

台灣民航局應對措施為何？

民航局表示，29日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，隨即通知擁有相關機型的國籍航空業者，並要求立即依據指令進行檢修，預計30日上午8時前完成。

經民航局初步清查確認，國籍航空業者旗下共有67架A320及A321系列飛機，其中三分之一不受影響。