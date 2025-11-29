歐盟對空巴A320機種發緊急適航令 全球估6000架停飛檢修
歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布，對旗下A320系列機型採取預防性措施，並要求各航空公司以軟體或硬體的保護措施確保飛行安全。
歐盟民航局（EASA）對此已發布緊急適航令（Emergency Airworthiness Directive），要求A320系列機型的飛行控制系統，其中的升降陀副翼電腦（Elevator Aileron Computer, ELAC）必須進行更換。
此次估計會影響多少飛機？
根據《BBC》報導，估計全球約有6000架飛機受到影響，佔空中巴士全球飛機量的一半，不過大多數只要進行簡單的軟體更新，僅有900架較老舊的飛機需更換電腦系統。本次維修的A320系列包含A319及A321機型。
美國航空（American Airlines）對此表示，旗下約有340架飛機受影響；達美航空則認為影響有限。英國易捷航空（EasyJet）則已完成飛機的軟體更新，並從當地周六起恢復正常營運。
空中巴士發現了什麼問題？
空中巴士公司指出，10月時一架自墨西哥飛往美國的捷藍航空（JetBlue aircraft）班機，飛行途中出現突然高度下降情形，最終飛機緊急迫降，並導致多人受輕傷。
空中巴士初步判定，事故可能是因強烈的太陽輻射，導致機上控制飛行的資料損壞。
台灣民航局應對措施為何？
民航局表示，29日凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，隨即通知擁有相關機型的國籍航空業者，並要求立即依據指令進行檢修，預計30日上午8時前完成。
經民航局初步清查確認，國籍航空業者旗下共有67架A320及A321系列飛機，其中三分之一不受影響。
其他人也在看
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 1 天前
銅價狂奔成「新時代石油」！CCL三雄全面喊漲8％ 將會噴？高階材料供不應求產業搶破頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球銅價一路向上，把電子材料產業推進一個新的高成本時代。由於銅被視為能源轉型與AI基礎建設的關鍵金屬，在電動車、資料...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
【台股11月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！環球晶跌幅超過25%上榜 記憶體商丞跌最兇
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日收盤為止，11月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以三圓（4416）跌的最重，跌幅近4成，半導體的商丞也重跌37%。此外，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）同樣下挫，跌幅超過25%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
印刷電路板大爆發！台光電連5漲飆16%超狂 PCB女王揭「這3檔」務必卡位
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，引刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，如指標廠台光電（2383）就已連5漲達16....FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路
美股周四（27）日因感恩節休市，市場交投全面暫停，僅期貨盤持平震盪，小那斯達克期貨微跌0.5點、道瓊期貨小跌14點、標普期貨則持平。由於美股休市、週五（28）日也將提前3小時收盤，亞股今(28)日走勢將各自表現，台股短線缺乏國際指引，預料台股將「走自己的路」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】被動元件噴發！蜜望實飛漲逾6成、股王信驊大漲1800元也入列上櫃20大飆股
台股迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計至今（28）日收盤，蜜望實（8043）挾著被動元件漲價題材起飛，股價飆飆漲逾6成。值得留意的是，股王信驊（5274）從10月底的5,470元一路飛漲，超越前大立光締造的6,075元紀錄，今（28）日甚至突破7千元站上7,315元漲停價，本月以來大漲逾3成、1800元，並成為台股史上首檔7字頭千金股。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 6 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前