歐盟對谷歌AI展開反壟斷調查

（德國之聲中文網）歐盟周二（12月9日）宣布展開對谷歌的調查。調查將評估谷歌是否在未給予適當補償的情況下，使用媒體和其他出版機構在網上發布的內容來訓練和提供人工智能服務，從而違反反壟斷法規。

歐盟委員會表示，調查將關注這家美國科技巨頭是否通過向出版商和內容創作者施加不公平條款，或通過為自己提供對這些內容的優先訪問權，從而扭曲競爭。

歐盟競爭事務主管特蕾莎·裡韋拉（Teresa Ribera）表示，一個自由且民主的社會，依賴多元媒體，也依賴開放的信息獲取渠道和充滿活力的創意環境。

她表示，人工智能正帶來顯著的創新，也為整個歐洲的人們和商業帶來許多益處。但進步不能以犧牲社會核心原則為代價。

YouTube內容創作者是否得到合理報酬？

歐盟委員會指出，調查將聚焦兩個方面：歐盟的調查將聚焦兩個方面：一是谷歌是否在未充分支付報酬的情況下，使用YouTube視頻來訓練其生成式人工智能模型，二是是否未給予上傳者拒絕其內容被使用的選擇。

歐盟委員會表示，谷歌不會向YouTube內容創作者支付相關報酬，也不允許創作者在不同意谷歌使用其數據的情況下，把內容上傳到YouTube。

與此同時，競爭對手的人工智能模型開發者，則因YouTube的政策被禁止使用YouTube內容來訓練自己的模型。

其他網站的內容是否被公平使用？

調查還將審查，谷歌是否從其他網站（例如報紙網站）獲取在線內容，並在未給予補償或未提供退出選項的情況下，用於其生成式人工智能服務。

歐盟委員會表示，這一問題尤其涉及谷歌在用戶搜索查詢後彈出的人工智能生成摘要，以及該公司的“AI模式”。這一模式是一種類似聊天機器人的搜索標簽，能夠直接回答用戶問題。

裡韋拉表示，歐盟正在調查谷歌是否向出版商和內容創作者強加不公平條款，並讓競爭對手的人工智能開發者處於不利地位，從而違反歐盟競爭規則。

歐盟委員會沒有設定完成調查的具體期限。調查的啟動也不預設任何結論，但谷歌可能面臨高額罰款。

（法新社）

作者: 德聞