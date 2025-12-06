歐盟對X開出43億天價罰單 ! 馬斯克怒斥「太荒謬」美副總統也跳出來聲援

歐盟今日宣布，因社群平台 X 違反《數位服務法》（DSA），裁罰 1 億 2,000 萬歐元（約新台幣 43 億元）。這是歐盟自 DSA 生效以來，首次針對科技平台開出的罰單，象徵執法正式邁入「重罰時代」。 圖:翻攝自X帳號@Baoliaogeming64

[Newtalk新聞] 歐盟今日宣布，因社群平台 X 違反《數位服務法》（DSA），裁罰 1 億 2,000 萬歐元（約新台幣 43 億元）。這是歐盟自 DSA 生效以來，首次針對科技平台開出的罰單，象徵執法正式邁入「重罰時代」。

歐盟指出，X 涉及多項透明度違規，包括以「誤導性設計」引導用戶購買藍勾勾付費認證，讓原本象徵真實身份的標記變成任何人都可付費取得的功能。調查同時發現，X 對廣告資訊揭露不足，並未按規定提供研究人員取得公開數據的管道。

歐盟指出，X 涉及多項透明度違規，包括以「誤導性設計」引導用戶購買藍勾勾付費認證，讓原本象徵真實身份的標記變成任何人都可付費取得的功能。 圖:翻攝自百度

歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）強調，裁罰是基於平台透明度問題，而非外界指稱的言論審查，「這與政治審查毫無關聯。」她並駁斥美國政界的批評。

美國副總統范斯稍早於 X 上發文，指控歐盟以「無謂理由打壓美國企業」，並呼籲歐盟「應支持言論自由」。馬斯克則在該貼文下回應：「感激不盡」，展現罰單引發的跨大西洋爭議。

事實上，歐盟自 2023 年底即對X展開調查。歐方認為，在以色列遭哈瑪斯攻擊後，平台可能助長不實資訊散播風險，因此援引 DSA 正式立案，並於 2024 年 7 月做出初步違規認定。

對於最新罰款，馬斯克今（6）日在 X 上激烈抨擊：「歐盟不僅對 X 處以如此荒謬的罰款，而且還針對我個人，簡直太荒謬了！」他並表示，X 以及他本人將對歐盟採取回應，「對那些對我採取行動的人，也應該做出相應回應」。

歐盟則強調，這次裁罰只是針對 X「整體性調查」的一部分，針對平台處理非法內容與資訊操弄的更大規模調查仍在進行中，尚未定案。

