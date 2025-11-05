歐盟就2040年氣候目標達成協議 ETS2推遲啟動

（德國之聲中文網）按照2021年7月29日正式生效的《歐洲氣候法》，到2030年，歐盟的溫室氣體淨排放量將比1990年水平減少55%，到2050年實現淨零排放。歐盟成員國環境部長此次達成的新協議進一步將2030年至2050年之間的目標具體化。

根據該協議，至2040年，歐盟溫室氣體排放量將比1990年水平減少90%。其中最多5個百分點的減排量可通過從第三國購買碳信用額來實現。這意味著歐盟的實際排放量只需減少85%。部長們還就2035年的中期目標達成一致，即將溫室氣體排放量減少66.25%—72.5%。新的歐盟碳排放交易體系（ETS2）的啟動則將推遲一年至2028年。

廣告 廣告

德國聯邦環境部長卡斯滕·施耐德（Carsten Schneider）對協議的達成表示歡迎，稱其為“應對氣候變化的重要一步”。他也表示，該協議對德國經濟來說是個好消息，因為它確保了各國在同樣的條件下競爭。

弱化了的目標

達成協議前，歐盟各國已進行了數月談判。歐盟原本計劃2027年啟動新的歐盟碳排放交易體系（ETS2），並提議到2040年減排90%，其中最多3%可通過從第三國購買碳信用額實現。但波蘭和捷克共和國擔心，計劃中的針對交通和建築行業的新的歐盟碳排放交易體系會導致燃料價格上漲。法國和葡萄牙則要求將碳信用額提高到5個百分點，波蘭和意大利甚至要求提高到10個百分點。

一些國家也擔心加大對氣候保護的投資會加重經濟負擔以及消費者的負擔。鑑於烏克蘭戰爭，歐盟各國有了增加國防開支等新的優先事項，而來自中國的廉價進口商品和美國的關稅政策也對經濟造成了壓力。在這樣的背景下，歐盟如今雖達成的新的氣候目標，但比最初的設想有所弱化。

批評者認為，購買外國的二氧化碳排放配額其實並非良策，因為這會轉移歐洲工業急需的投資。

《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方會議原定2025年11月11日至21日在巴西首都巴西利亞舉行。但巴西政府臨時宣布遷至位於亞馬遜雨林地區的貝倫舉行。巴西政府稱，此舉具有象征性和政治性，除了凸顯巴西對全球氣候問題的承諾外，還強調了亞馬遜在國際環境議程中的重要性。

（路透社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞