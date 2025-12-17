歐盟峰會擬動用凍結俄資援烏 比利時憂慮再現

歐盟領袖將於18日舉行的峰會中，討論一項前所未見的高風險方案，擬動用凍結在歐洲的俄羅斯資產，協助支應烏克蘭未來兩年的經濟與軍事需求。若決策失誤，恐對歐盟27國間的信任與歐元地位造成長期衝擊。

烏克蘭正瀕臨破產。國際貨幣基金(IMF)估計，烏克蘭在2026至2027年間需約1370億歐元，且須在明年春季前取得資金。歐盟已承諾將設法籌措所需款項。

歐盟目前討論的援烏資金來源有兩種方案。主要方案是動用凍結在歐洲、總額高達數千億歐元的俄羅斯資產作為擔保，向烏克蘭提供貸款，這個方案僅需約三分之二成員國支持即可通過，但涉及法律風險與金融信任疑慮。備案則是由歐盟仿照新冠疫情後設立復甦基金的方式，在國際市場發債籌資，風險相對較低，但須27個成員國一致同意。因匈牙利反對援助烏克蘭，通過難度極高。

廣告 廣告

若在比利時高度關切且反對的情況下強行推動貸款方案，恐損害歐盟整體合作基礎，使成員國未來在其他議題上更難取得共識。

在峰會登場前，外界仍不清楚方案將如何運作、各國會提出哪些保證以降低比利時的擔憂，甚至是否能在本週獲得領袖們正式通過等疑慮。