歐盟峰會聚焦動用俄羅斯凍結資產 義疑慮依法無據

（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）歐盟峰會18、19日舉行，是否動用遭凍結的俄羅斯資產幫助烏克蘭，成為關注焦點。義大利總理梅洛尼今天表達疑慮，她認為此舉若無法律依據，等於將勝利拱手送給俄羅斯。她另強調歐盟應持續施壓俄羅斯，並明確表達不會在敏感時刻拋棄烏克蘭。

歐盟12日決議無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐洲的資產，烏克蘭與部分歐盟國家希望相關凍結資產能用於幫助烏克蘭，俄羅斯強烈反彈，揚言將提告求償。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在歐盟峰會舉行前夕，17日先向義國參議院、眾議院說明政府立場。

文件強調義大利對於俄烏戰爭的基本立場是「歐美緊密連結」，歐美立場有差異，但不是競爭對手，此外必須「增強烏克蘭談判地位」，明確表達歐盟不會在此敏感時刻棄烏克蘭於不顧，以追求歐洲自身利益，必須持續對俄羅斯施壓，確保戰爭對俄羅斯不利。

梅洛尼強調，俄羅斯已陷入苦鬥，從開戰至今俄國只占領烏克蘭1.45%領土，卻付出巨大代價，只有這種困境能促使俄羅斯達成停火協議，目前跡象表明，俄羅斯無意願以公平方式參與和談，因為俄羅斯持續轟炸烏克蘭，且提出無理要求，要烏克蘭割讓未被俄羅斯占領的頓巴斯地區（Donbas）。

梅洛尼表示，俄烏和談目前最大障礙，是俄國在2022年底單方面宣布併吞烏克蘭4個地區，將其納入俄羅斯憲法領土不可分割的一部分，但實際上這些地區卻在烏克蘭統治之下，烏克蘭總統已展示極大誠意願以公投解決，但俄羅斯拒絕，「關於領土問題，任何決定都必須由雙方做出，任何一方不能強加自己的意志。」

在保障烏克蘭安全方面，她表示，目前有3個努力面向，一是壯大烏克蘭自身軍隊；二是由多國派出「志願者聯盟」軍隊，但她藉此重申義大利無意派兵參加；三是以美國為首的國際盟友，依據北約第5條共同防禦提供保障，這項方案是由義大利提出的。

美烏與歐洲15日在柏林會談就俄烏停火方案達成5點共識，被視為重大進展。梅洛尼表示，柏林峰會達成重要共識，但歐盟任何決定都要兼顧法治，因此義大利未背書動用俄羅斯凍結資產的決定，義大利認為俄羅斯應出資重建其攻擊的國家，但必須有堅實法律基礎，她建議歐盟評估動用俄國凍結資產的衝擊，包括聲譽受損、遭報復或對國家預算造成新負擔。（編輯：田瑞華）1141218