歐盟工業部長：歐洲必須推進「歐洲制造」戰略

（德國之聲中文網）歐盟工業和貿易專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）在歐洲多家報紙上發表的一篇文章中指出，歐洲需要通過“歐洲制造”戰略來保護自身的產業。他還表示，超過1100位首席執行官和商界領袖共同聯署了這篇文章。

塞茹爾內在文章中寫道：“如果沒有雄心勃勃、行之有效且務實的產業政策，歐洲經濟注定淪為競爭對手的游戲場。”

他表示：“我們必須一勞永逸地在最具戰略意義的行業中確立真正的歐洲優先地位。”

歐盟委員會推出的《工業加速器法案》預計將於本月晚些時候實施，該法案可能會包含優先考慮本地制造的產品方面的內容。

這項法案旨在提振歐洲產業，以應對來自中國的廉價進口商品。不過法案在歐盟內部引發了分歧。

包括法國在內的一些國家政府大力支持這一理念，但瑞典和捷克等國則警告稱，“購買本地產品”的要求可能會阻礙投資，推高政府招標的價格，並損害歐盟的全球競爭力。

塞茹爾內表示，歐洲的最佳答案“可以用4個字概括”：“歐洲制造”。

他表示：“中國有‘中國制造’，美國有‘購買美國貨’，大多數其他經濟體也都有類似的計劃，優先保障本國的戰略資產。那麼，為什麼我們不能也這樣做呢？”他指出，“歐洲公共資金的使用必須促進歐洲的生產和高質量就業。”

作者: 德才 (路透社)