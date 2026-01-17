歐盟強化安全管制 擬禁中國供應商參與關鍵基礎設施

金融時報今天(17日)報導，歐盟正計畫提出一份草案，逐步淘汰關鍵基礎設施中的中國製設備，禁止華為(Huawei Technologies)與中興通訊(ZTE)等中國公司進入歐盟的電信、太陽能與安全掃描系統。

報導指出，目前歐盟在「限制或排除高風險供應商」方面，允許各成員國自行制定規範，但根據歐盟執委會(European Commission)即將於20號提出的「網路安全法」(Cybersecurity Act)草案，未來成員國將必須遵守歐盟中央機構的規定，也就是不得再與高風險供應商合作，以避免敏感數據外流。

在此之前，歐盟各國在執行相關建議上並不一致，例如西班牙去年夏天才與華為簽署一份1200萬歐元的合約，使用華為的設備來儲存由法院授權的監聽資料。

此外，目前歐盟所安裝的太陽能板中，也有9成以上是中國製造。

歐盟官員表示，將根據供應商對歐盟構成的風險及所屬產業，來決定具體的汰換時程，同時也會把成本與取得替代品的可能性納入考量。

已有部分產業人士指出，由於歐盟希望同時降低對中國與美國供應商的依賴，因此目前缺乏可行的替代方案。電信商更發出警告，稱此舉可能導致物價上漲。

歐盟執委會提出草案後，將交由歐洲議會與各成員國進行協商。由於這項禁令涉及國家安全，部分成員國可能會持反對態度。