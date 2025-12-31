歐盟強硬譴責圍台軍演！反對單方改變現狀 中國遭打臉尷尬回應

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇行徑為國際社會所不容。中國解放軍東部戰區日前宣布，於昨（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域。對此，歐盟緊急發表聲明，嚴正譴責中國加劇緊張局勢，危害國際和平與穩定；反觀慘遭狠打臉的中國，其駐歐盟使團氣得直跳腳回應了。

針對中國進行圍台軍演，歐盟對外事務部發表聲明，外交與安全政策首席發言人希普（Anitta Hipper）指出，中國軍事演習進一步加劇兩岸緊張局勢，危害國際和平與穩定。

希普強調，台海和平穩定對於區域與全球安全繁榮具有戰略意義，再次呼籲各方保持克制；聲明最後也重申，歐盟在維護台灣海峽現狀方面有「直接利益」，反對任何改變現狀的單方面行動，特別是動用武力或脅迫手段。

快新聞／歐盟譴責共軍圍台軍演！反對單方改變現狀 中國慘遭打臉尷尬回應

歐盟對外事務部就中國進行圍台軍事演習發表聲明。（圖／擷取自歐盟官網）

歐盟罕見使用強硬措詞，譴責中共此等蠻橫行徑，也被外界視為對北京當局的嚴正表態。未料，該聲明讓中方氣急敗壞，稱歐盟違反所謂「一個中國」原則，且「中國內政」不容許外來勢力干涉，甚至呼籲歐盟恪守政治承諾，不發出任何「台獨」勢力的錯誤訊號。

事實上，中共發動圍台軍演後，我國防部即刻待命應變，陸軍公布戰訓畫面，包含搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車及M60A3戰車，另AH-64E阿帕契攻擊直升機，也升空模擬打擊敵軍情景。陸軍強調，「守護家園絕不退讓，面對威脅勇往直前」，全體官兵保持高度警覺，堅定捍衛國家安全。





