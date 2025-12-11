歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉

（中央社台北11日電）歐盟駐華代表團昨天聲明表示，中國的人權狀況讓人擔憂，並要求釋放數十名政治犯與人權活動人士。中國外交部今天指責歐盟干涉中國內政和司法主權，表示中方堅決反對，已提出嚴正交涉。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體表示，「歐盟駐華代表團發表的涉華人權聲明，罔顧事實，顛倒黑白，充斥著惡意詆毀中國人權狀況的謊言和虛假信息，粗暴干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則」。

他說，中方對此強烈譴責，堅決反對，已經向歐方提出嚴正交涉。

郭嘉昆並反指「近年來，歐盟人權狀況不斷惡化，種族歧視、侵犯難移民權利、限制言論自由，縱容宗教仇恨、司法不公、婦女暴力等侵犯人權現象層出不窮」，而「歐盟對自身問題視而不見，對別國指手畫腳，這種虛偽本質和雙重標準早已被世人看穿」。

歐盟駐華代表團官網在10日世界人權日公布聲明表示，過去一年，中國整體人權狀況並未出現實質性改善，新疆局勢依然嚴峻，西藏的人權狀況仍然令人擔憂，內蒙古自治區的局勢也讓人關切。

聲明提到近期當局對北京錫安教會的大規模鎮壓，包括逮捕神職人員，顯示中國對宗教團體和網路宗教活動的管控正在全面加強。

歐盟並敦促中國暫停執行死刑，以及採取嚴格的死刑覆核程序和死刑案件的報告程序，並最終廢除這種不可撤銷的做法。

聲明強調，「我們與人權捍衛者、律師、記者以及所有因倡導基本權利而面臨鎮壓的人站在一起」。在中國，敢於發聲的個人繼續受到騷擾、恐嚇、侵入性監視、禁止出境、軟禁、非法拘留、酷刑和虐待、強迫失蹤等方式的對待。

歐盟在聲明中呼籲立即無條件釋放因政治因素被判刑、關押人士，包括台灣八旗文化出版社總編輯李延賀（富察）、知名人權人士許志永等數十人。

聲明還提到，香港的基本權利和自由進一步受到侵蝕。香港國家安全法生效5年後，已逾330人被捕，超過160人因違反國家安全法和維護國家安全條例而遭定罪。歐盟將持續密切關注根據這些法律被起訴的個案，包括律師、人權捍衛者鄒幸彤，以及英國公民、媒體企業家黎智英，而黎智英不斷惡化的健康狀況令人深感擔憂。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141211