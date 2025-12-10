歐盟成員國達成氣候目標 2040年前削減90%碳排

歐洲議會今天(10日)表示，歐盟達成一項具法律約束力的氣候協議，將在2040年前把溫室氣體排放量比1990年的水準減少90%，其中包含透過購買外國碳信用來彌補5%的削減量。

這項協議將要求歐洲各個產業削減85%的碳排量，歐洲國家從2036年起需支付非成員國費用，由他們代為減排，來補足剩餘減排量。

歐洲議會與歐盟國家必須各自批准這項計畫，使之成為法律，這通常只是一種形式，通過已預先商定的協議。

這項協議超越了其他大多數經濟體的減排承諾。然而，這項目標未達到歐盟氣候變遷科學諮詢委員會(European Scientific Advisory Board on Climate Change)建議的目標，也不如最初設定的目標，這反映了歐盟各國政府對推動綠色議程的速度與成本存在分歧。

歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉(Wopke Hoekstra)在聲明中表示：「這項協議展現了氣候、競爭與獨立可以同時並進，並向我們的全球夥伴傳遞一個強而有力的訊息。我們同意一項強而有力但務實的氣候法律。」

在經過幾個月的協商後，這個目標反映出政治妥協，包含波蘭、斯洛伐克和匈牙利政府都反對進一步削減碳排放，因為這對面臨高能源成本、廉價中國進口商品和美國關稅的國內產業來說負擔過重。

包含荷蘭、西班牙和瑞典的其他歐盟成員國則指出，不斷惡化的極端氣候事件，以及在綠色科技的製造必須追趕上中國，是制定這項崇高目標的理由。

為了贏得反對者的支持，歐盟也同意減弱其他政治敏感的氣候政策，例如將啟動燃料碳定價的時間延後一年至2028年。