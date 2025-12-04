歐盟打造韌性關鍵原物料供應鏈 降低對「中」依賴

記者賴韋廷／綜合報導

歐盟執委會3日宣布，將在未來1年內投入30億歐元（約新臺幣1093億元）推動「RESourceEU行動計畫」，打造多元且更具韌性的關鍵原物料供應鏈，降低對中國等高風險對象的依賴程度，確保重要產業不受地緣政治衝擊。

「法國國際廣播電臺」報導，歐盟在《關鍵原物料法》（CRMA）基礎上推動新計畫，以提高重要原物料來源的多元性。歐盟執委會公告指出，將於明年成立「歐洲關鍵原物料中心」，以提供市場情報、協助企業統整需求、共同採購與儲備戰略性原料，並確保採購協議的執行。歐盟強調，將推動深化與理念相近夥伴的合作，以降低對中國的依賴，並希望能在2029年前最多降低50%的依賴度。

此外，歐盟也表示將致力提升歐洲的關鍵原料回收能力。執委會將在明年初提出限制措施，禁止永久磁鐵的廢料與廢棄物出口，也可能對鋁廢料及銅廢料採取類似作法。同時，也將鼓勵業界回收利用永久磁鐵的相關加工廢料及瑕疵品。

歐盟理事會與歐洲議會也於3日達成共識，將於2026年底前禁止俄液化天然氣（LNG）進口，接著2027年9月底前全面禁止進口俄羅斯天然氣，以切斷俄國重要的戰爭資金來源。歐盟能源執委約根森表示這項決議意義重大：「我們選擇讓歐洲能源更安全與自主，不再接受勒索，也不會再讓俄總統蒲亭操控市場，我們堅定地與烏克蘭站在一起。」