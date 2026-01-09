歐盟批准南美貿易協議 法與多國農民反彈

（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）歷經逾25年談判，歐洲聯盟9日正式批准與南美洲「南方共同市場」簽署自由貿易協議，將打造全球最大自由貿易區之一。此舉引發南美多國政府高度讚許，但在歐洲內部卻遭遇農民強烈反彈，法國總統馬克宏更表態反對。

根據CNN巴西新聞網引述巴西政府聲明，該協議涵蓋約7億2千萬人口，總體經濟規模超過22兆美元。巴西副總統暨工商發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）表示，這是南方共市（Mercosur）有史以來最大規模的協議，將擴大巴西企業進入歐盟市場的機會，並促進投資與永續發展。他強調，協議是雙贏，能帶來更便宜且品質更佳的產品。

巴西新聞網站G1報導，歐盟輪值主席國塞浦路斯宣布，多數成員國支持協議，僅法國、愛爾蘭、波蘭、奧地利及匈牙利投下反對票，比利時則選擇棄權。歐盟外交官指出，至少21國支持，已達成所需的「合格多數」。

然而，協議在歐洲農業界引發激烈抗議。法國農民駕駛拖拉機進入巴黎市區，在艾菲爾鐵塔與凱旋門前集會，抗議低價南美農產品可能衝擊本地市場。馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體上明言，法國將投票反對，並稱國會呈現「一致性政治反對」。

據報導，儘管存在爭議，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）預計下週與南美領袖共同簽署協議。阿根廷外交部則透露，簽署儀式暫定於1月17日舉行。

支持者認為，協議有助歐盟減少對中國的依賴，並緩解美國關稅衝擊；反對者則擔心農業競爭與環境標準落差。義大利近期改變立場，轉而支持協議，成為推動通過的關鍵。

報導指出，此協議若正式生效，歐盟將逐步取消對南美約92%出口商品的關稅，南方共市則對歐盟約91%出口商品免稅。歐盟估計，協議每年可減免逾40億歐元稅負。（編輯：陳承功）1150110