歐盟批准波蘭核電補助 首座核電站預計2030年營運

（中央社記者彭維楀華沙13日專電）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）批准波蘭首座核電站600億茲羅提（約新台幣5216億元）國家補助。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，首座核電站預計將在2030年開始營運。

依據波蘭新聞通訊社（PAP）9日報導，儘管歐盟成員國能自由決定其能源組成，但所有歐盟成員國對自身所屬國家的補助，必須要有歐盟執委會批准，以確保不會破壞歐洲市場的公平競爭。

為獲得批准，波蘭同意做出2個關鍵調整，一是將政府承諾保障核電站收入的期限，從原本60年縮短為40年。這項調整能讓核電站順利啟動，但同時也意味著，營運商要在更短的期限內，回收所有成本並獲取利潤。

接著是一旦核電站未來的利潤超出市場正常水準時，多出來的錢須上繳回波蘭國庫，避免營運商因國家補貼而賺取暴利。執委會也指出，「此核電項目在波蘭電力生產脫碳戰略中發揮著核心作用」。目前波蘭一半以上的電力（去年近57%）來自煤炭，是歐盟最高的比例，這項建設將可以讓波蘭積極尋求轉向核能和可再生能源。

報導指出，這筆資金只占總成本約30%，其餘70%資金將來自美國國際開發金融公司（DFC）和美國進出口銀行（Export-Import Bank）。

依波蘭工業部在2024年調查顯示，核能在波蘭得到廣泛民眾支持，這也是波蘭兩黨之間共識。根據波蘭政府的核電計畫（PPEJ），未來還會建造第二座核電站。（編輯：張芷瑄）1141214