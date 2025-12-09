歐盟批准 Meta 有限個資分享的廣告模式 成功避開 DMA 每日鉅額罰款

火報記者 陳銳/報導

今年 4 月，Meta 因違反 DMA 被裁罰 2 億歐元，主要涉及 Facebook 與 Instagram 在歐盟市場處理個人資料的方式。違規期間涵蓋 2023 年 11 月至 2024 年 11 月，監管單位指出，Meta 當時未充分讓用戶理解其資料會如何被用於個人化廣告，也未提供足夠清楚的替代選項。

Meta 今年因未清楚告知個資用於廣告、缺乏替代選項，被歐盟罰款 2 億歐元。圖:istockphoto

在接到裁罰後，Meta 向歐盟提交修正版方案，調整內容包括：降低個人資料於廣告系統中的使用程度、在介面上強化「付費方案」與「較低個資使用方案」的差異說明，以及增加同意流程的透明度。知情人士表示，雖然 Meta 的調整屬於技術與呈現方式上的改動，但監管機構認為足以改善資訊揭露不足的問題。

歐盟委員會近期對這些改動進行審查，以確認其是否真正符合 DMA 的規範要求。委員會在公告中指出，Meta 已承諾讓用戶明確選擇是否同意分享完整資料以獲得完全個人化的廣告，或選擇僅分享有限資料、接受較一般化的廣告內容。

隨著新方案獲得批准，歐盟也宣布不再推進每日罰款相關程序，但將持續監督 Meta 新模式的實際運作情況，並會徵詢市場上更多使用者與企業的意見。