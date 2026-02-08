歐盟批TikTok「無限捲動、演算法推薦」具成癮性 要求改善否則罰巨款

歐洲聯盟執行委員會要求TikTok修改「令人上癮的設計」。（示意圖／unsplash）

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）6日公告，短影音平台TikTok的無限捲動、自動播放、推播通知以及演算法推薦等機制具有高度成癮性，違反歐盟《數位服務法》的網路安全使用規範，已要求平台必須修改設計，否則將祭出高達全球年度總營業額6%的罰款。

綜合外媒報導，歐盟執行委員會自2024年2月19日起對TikTok展開調查，並於2月6日公布初步調查結果，認定TikTok沒有充分評估這些「令人上癮的設計」可能會如何對用戶造成損害，包括影響未成年人和弱勢成年人的身心健康。

歐盟執行委員會舉例，TikTok透過不斷推送新內容來「獎勵」用戶，其某些設計會刺激用戶持續滑動螢幕的慾望，使用戶的大腦進入「自動駕駛模式」；相關科學研究表明，這可能會導致用戶出現強迫性的行為，並降低使用者的自制能力。

不僅如此，TikTok也忽略了未成年人在夜間使用TikTok的時間，以及用戶開啟該應用程式的頻率以及其他潛在指標。

歐盟執行委員會認為，目前TikTok似乎未能採取合理、適度且有效的措施來減輕其成癮性設計帶來的風險，因此TikTok應修該相關設計，例如逐步停用「無限捲動」等關鍵功能，實施有效的「螢幕時間休息」機制（包括夜間休息），並調整其推薦系統。

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）呼籲TikTok必須採取行動，調整在歐洲地區的服務設計，以保護未成年人及其福祉，也讓各年齡層用戶可以安全使用平台。

歐盟執行委員會則警告，如果TikTok不進行修正，不僅可能受罰，罰款金額最高可達其全球年度總營業額的6%，也可能限制其在歐盟境內部分功能。

