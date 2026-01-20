歐盟承諾大規模投資格陵蘭 強化北極安全

歐洲聯盟(EU)執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)今天(20日)表示，歐盟正規劃對格陵蘭進行「大規模」投資，以因應美國總統川普(Donald Trump)揚言接管這塊丹麥自治領土、聲稱攸關北極安全所引發的爭議。

范德賴恩在瑞士達沃斯(Davos)出席世界經濟論壇(WEF)時表示：「歐盟正籌劃對格陵蘭進行大規模投資。」但未進一步說明具體金額或時程。

范德賴恩表示歐盟將與美國及所有夥伴合作，確保更廣泛的北極安全，並強調：「明顯符合共同利益」。她也暗示，歐盟可能動用近期增加的國防支出，用於發展「歐洲破冰船能力」及其他對北極安全至關重要的裝備。

范德賴恩同時警告，美國不應因格陵蘭議題對歐洲「長期盟友」祭出懲罰性關稅，並提及歐盟與美國去年達成的跨大西洋貿易協議。她說：「無論在政治或商業上，協議就是協議，盟友之間就應信守承諾。」

她形容，額外加徵關稅將是「錯誤的決定」，並表示歐洲將「堅定、團結、適度」地回應川普反覆的威脅。她警告，若局勢陷入惡性循環，只會讓雙方都極力防範的對手從中得利。

此外，歐盟領袖預計22日於布魯塞爾召開臨時峰會，力圖就川普升高格陵蘭爭端，協調出一致的歐洲立場。(編輯：楊翎)