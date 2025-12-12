歐盟投入30億歐元 建自主稀土供應鏈

風力發電機、智慧型手機、無人機、電動車、甚至飛彈，都不能沒有稀土，但根據國際能源署最新數據，全球有91%的稀土精煉都掌握在中國手上，就在這時，1名住在瑞士蘇黎士的法裔美籍化學家，發現了1個潛力無窮的解方，答案竟然是我們常見的「燈管」。

法裔美籍化學家培林指出，「這些燈管含有極其豐富的稀土元素，包括其中一種稱為『銪』的元素，它以發光特性聞名。」

化學家培林在實驗室裡，利用硫製造肥料時意外發現，竟然可以在不產生有毒廢棄物之下，回收燈管裡的稀土元素。

廣告 廣告

法裔美籍化學家培林說明，「從化學家的角度看這相當違反直覺，因為稀土元素不一定會與硫分子相互作用，但我們發現它們確實會相互作用，而且硫可以分解稀土元素。」

科學界不斷在尋找最有效率的辦法回收稀土，但歐盟的稀土回收成效並不高。原本2024年生效的《關鍵原料法》，其中目標2030年，要達成25%的歐盟關鍵礦產來自回收，但現在達成的回收比例還不到1%。

為了因應美中貿易戰之下，中國對稀土的更加緊管控，歐盟27個成員國，在12月初砸下30億歐元，成立了「歐洲關鍵原料中心」，急迫的背後其實還有另一個原因。

歐盟產業策略執行委員塞儒內表示，「越來越多稀土的許可證的發放，以交換工業機密做為條件，令人擔憂，這些要求近似於『勒索』。」

歐盟最新的行動計劃，是成員國將遵循新冠期間疫苗共同採購的模式，並參考日本國營獨立法人「日本能源和金屬礦物資源機構」（Jogmec），早在2010年就展開的避險行動，將關鍵原料中心，做為歐洲稀土的供應樞紐；此外也向澳洲、巴西和南非等可靠的合作夥伴尋求合作，加速歐洲內部的生產、提煉與回收。

塞儒內回應，「一筆30億歐元的額外資金，將在接下來的12個月動起來，我強調是接下來的12個月，它將立即啟動我們鎖定的3大優先領域。」

相較於美國與歐盟，日本則是早在15年前、2010年就開始布局，但當初日本啟動稀土計劃，並非因為遠見，而是緣自於中日之間的一場海上爭端。

2010年9月，中國漁船與日本海上保安廳船隻，在釣魚台附近發生碰撞，日方扣押中國漁船的船長，北京則突然宣布，禁止稀土出口日本。這起外交與經濟上的衝突，讓日本政府驚覺，必須加快速度建構一條「去中化」的稀土供應鏈。

當時在經濟產業省的協調下，日本民間企業「雙日株式會社」與「日本能源和金屬礦物資源機構」，找上了澳洲礦業公司萊納斯（Lynas），提供2.5億美元的貸款和股權，在澳洲開採礦石，再送往馬來西亞的關丹進行提煉，最後運送回日本，分銷給豐田等汽車製造商。

儘管日本打造了這條「去中化」稀土供應鏈，但全球的稀土戰爭卻遠遠未落幕。從日本的例子來看，國際間的合作是降低風險的唯一途徑，但由於中國的稀土類永磁已產能過剩，勢必以低價搶市，壓縮其他供應鏈生存空間，而這也代表著全球稀土供應鏈，未來仍將如履薄冰。