歐盟控「中」稀土勒索 加速自建供應樞紐

記者廖子杰／綜合報導

歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內，25日批評中共的稀土出口管制措施形同「勒索」，歐洲必須加速擺脫對中國大陸關鍵礦物的依賴。

身為全球最大稀土生產國的中共，10月宣布對部分關鍵元素實施新的出口管制，儘管在美「中」領袖會晤後，北京當局改口將暫緩管制措施1年，但仍已嚴重影響全球汽車、電子和國防等產業，並造成相關供應鏈混亂。

塞儒內25日在歐洲議會演說時指出，中共自4月起針對特定稀土出口要求許可證的行徑，已導致交貨進度落後，各國製造商為取得許可證，必需配合所有要求，包含提交涉及商業機密資訊等，無疑是「變相勒索」；為此他呼籲歐洲加緊腳步、加倍努力，以減少對「中」依賴。

塞儒內透露，歐盟執委會正準備一項終結歐盟27國對「中」依賴的計畫，內容包含加速聯合採購稀土等關鍵原物料、締結新合作關係，並預計於12月初公布「歐洲關鍵原料中心」構想，透過這個供應樞紐，為歐盟評估需求、共同採購，並在歐洲儲備關鍵礦物。

塞儒內直言受夠中共的稀土「勒索」，表示歐盟正在制定擺脫對「中」依賴的計畫。（達志影像／歐新社資料照片）