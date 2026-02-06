歐盟控TikTok程式「讓人上癮」 要求改善否則開罰
歐盟今天(6日)指控短影音平台TikTok採用了「使人成癮的設計」，讓用戶、特別是未成年者頻繁使用該平台，違反了歐盟數位服務法(DSA)。
美聯社報導，歐盟監管機構表示，經過了2年調查，他們發現TikTok未適當評估其應用程式(App)功能對用戶身心帶來的潛在傷害。歐盟執委會發言人芮尼耶(Thomas Regnier)指出，TikTok的無限捲動、自動播放、推播通知和高度個人化的推薦系統「導致用戶不由自主地使用App」，對兒童的心理健康尤其構成風險。
芮尼耶表示，歐盟執委會認為TikTok應改善其應用程式設計，包括取消無限捲動功能、建立更有效的使用中斷機制，以及修改「高度個人化」的推薦系統。若平台沒有做出妥善回應，可能被處以高額罰款，最高可達母公司字節跳動(ByteDance)年度全球營收的6%。歐盟執委會並未說明何時會做出最終裁定。
TikTok則否認歐盟的指控。該平台透過聲明表示，「歐盟執委會的初步調查結果中，對TikTok平台的描述完全是錯誤且毫無依據的，我們將採取一切必要措施，透過各種可能途徑對此提出挑戰。」
歐盟這項調查是TikTok等社群平台因青少年成癮問題面臨監管的最新案例。澳洲目前已嚴令禁止16歲以下兒少使用社群媒體，西班牙、法國、英國、丹麥、馬來西亞和埃及政府也計畫推出類似措施。
而在美國，TikTok和Instagram(IG)、YouTube都面臨刻意致使兒童成癮的指控。(編輯 : 廖奕婷)
