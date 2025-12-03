歐盟推出行動計劃 降低對中國稀土依賴

（德國之聲中文網）周三（12月3日），歐盟發布計劃，旨在結束對中國稀土的依賴。北京10月宣布對稀土新的出口管制後，引發市場動蕩。北京之後表示暫停一年實施。自4月起，北京就已要求特定的出口需許可證。

歐盟工業委員塞茹爾（Stephane Sejourne）呼籲成員國加大力度，打擊他所稱北京的“勒索”。

新計劃旨在推動歐盟加速聯合購買關鍵原材料，包括稀土，加快在歐洲的生產與回收，與可靠伙伴合作並結成新的伙伴關系。

歐盟下周也將提議創建一個歐洲關鍵原材料中心，作為歐洲的供應樞紐，效仿日本國有的日本金屬與能源安全組織（JOGMEC）。

歐盟駐華商會周一發布的一項調查顯示，六成會員預期其供應鏈將因政府實施的限制而受到干擾。13%擔心會導致生產中斷或放緩。

歐洲礦業游說組織Euromines副主席安德胡伯（Florian Anderhuber）表示：“在我們看來形勢十分緊急。速度是現在最關鍵的。”

該組織呼籲加速在歐洲開新礦的審批速度，提供資金擔保，采取降低中國與歐洲價格差異的舉措。

消息人士：北京頒發“通用許可證”

本周二，路透社引述消息人士稱，北京頒發了稀土出口的首批“通用許可證”，為特定客戶提供一年有效的許可證。

消息人士稱，中國磁鐵制造商金力永磁為幾乎所有客戶獲得“通用許可證”，寧波韻升和北京中科三環為部分客戶獲得了該許可證。

據三家企業的網站信息，均向汽車工業等供貨。金力永磁在歐洲有子公司，寧波韻升在歐美有客戶。

三家企業及中國商務部未立刻回復路透社的詢問。

（法新社、路透社）

作者: 德才