歐盟推軍事申根區 提升跨境部署效率

記者賴名倫／綜合報導

歐盟執委會19日公布《軍事機動方案》，將比照申根區構想，簡化各國繁複查核流程、建立治理協調框架，並改善交通基礎設施韌性，讓各國部隊可因應突發危機執行快速部署，提升防衛作戰與嚇阻效能。

應對俄國擴張 後勤決定勝負

「歐洲新聞臺」報導，這項又稱「軍事申根區」的新方案，是歐盟針對俄國擴張威脅推出的改革構想。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯在布魯塞爾舉行的記者會上說：「我們調動武裝力量的速度愈快，嚇阻和防禦的能力就愈強。」歐盟防務專員庫比柳斯更表示，「後勤決定勝負」。

歐盟擬於2027年底前落實5項措施，包括消除監管障礙與制定27國共通部署規範；建立「歐盟軍事加強應變系統」，讓部隊優先使用關鍵交通設施；強化關鍵基建韌性，升級重要交通設施規格，並強化交通、電信與能源設施防護；導入「團結池」（solidarity pool）構想及設立機動通訊系統，讓各國可集中調配車輛及物資支援；最後是改革治理協調機制，設立專責軍事機動運輸小組，並與全歐交通網絡（TEN-T）委員會共同協調具體進程。

大幅簡化流程 最快6小時

歐盟執委會交通領域執委齊齊柯斯塔斯表示，各國目前因法規不一，行政審查須耗時數月，而新方案可望將時程「縮短至3天甚至6小時」。此外將對4處關鍵交通走廊約500處鐵公路、港口、機場、隧道和橋梁設施進行升級，確保重型戰甲車能順利通行。新方案估計需耗資1千億歐元（約新臺幣3.52兆元）。

此外，歐盟執委會也公布《歐盟國防工業轉型路線圖》，根據3月發布的「2030準備就緒」（Readiness 2030）國防白皮書，推動擴大新創國防工業投資、加速研發先進科技、拓展國防裝備籌獲途徑、2030年前推動60萬人技能培訓計畫等4大方針。

歐盟執委會19日宣布將建立「軍事申根區」，以便在緊急狀況下，快速調動士兵和裝備。左起為卡拉斯、庫比柳斯、齊齊柯斯塔斯。（達志影像／歐新社）

歐盟《軍事機動方案》將提升部隊跨國部署效能。圖為德軍8月演練機械化部隊跨區增援。（取自德國聯邦國防軍網站）