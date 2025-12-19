歐盟推遲簽署南方共同市場貿易協定

(德國之聲中文網）歐盟委員會主席馮德萊恩在氣氛緊張的歐盟峰會後表示，歐盟與南方共同市場自由貿易協定將不會按原計劃於本周六（20日）簽署，而是推遲至明年1月。

巴西總統盧拉一直是該協議最積極的推動者之一。他原本指望在周六達成協議，以在明年大選前取得一項重大外交成就。他威脅說：“如果我們現在不簽（協議），在我擔任總統期間，巴西不會再簽署任何協議。”

德國總理梅爾茨在歐盟峰會上力促簽署該協定，但法國和意大利等國持反對態度。法國總統馬克龍在布魯塞爾表示。“我們還沒有做好准備；該計劃不會實現。”他強調，歐盟絕不能為了協定而犧牲農民的利益。。意大利總理梅洛尼周三也呼籲將簽署日期推遲到明年。波蘭和匈牙利最近也表達了反對意見。

周四，數千名農民在布魯塞爾舉行示威游行抗議該協定。警方報告稱，約有7300人參加游行，近1000輛拖拉機堵塞了布魯塞爾市內的道路。游行總體上是和平的。但一群示威者焚燒汽車輪胎並投擲土豆，警方使用了催淚瓦斯和高壓水炮。

周三晚間，歐洲議會和歐盟理事會就一項保護農民免受南美廉價產品競爭的法規達成一致：如果來自南方共同市場的產品進口量大幅增加，沖擊歐盟價格，歐委會可以恢復關稅。但周四的抗議顯示，以上保證對他們來說還遠遠不夠。許多歐洲農民指責南美國家不遵守歐洲農民必須遵守的環境和社會法規，構成不公平競爭，產品因此更便宜。

歐盟同南美的共同市場協議旨在取消雙方之間之間91%商品貿易的關稅。據歐委會計算，歐盟對南美的年出口額有望因此增長高達39%。歐洲向南美出口的商品包括汽車和化工產品等，而南方共同市場國家則主要供應農產品和原材料。

德國企業對歐盟與南美南方共同市場四個成員國貿易協定的推遲表示強烈批評。德國汽車工業協會（VDA）主席希爾德加德·穆勒（Hildegard Müller）表示，時不我待，“歐盟汽車產業比以往任何時候都更加依賴於改善歐盟以外其他國家的市場准入。”

