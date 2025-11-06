歐盟提交2千份「稀土申請」剛半數獲批 憂未在中方暫停稀土出口管制名單

歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐盟已與中方建立「特殊溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土材料供應。（示意圖／達志／美聯社）

據觀察者網報導，陸美吉隆坡經貿磋商後，歐盟焦慮得不行，唯恐自己不在中方「暫停稀土出口管制」的適用名單之中。近日，歐盟頻頻約見陸方代表，以確認局勢。據路透報導，當地時間11月5日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐盟已與中方建立「特殊溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土材料供應。

謝夫喬維奇正在科威特參加2025年海灣合作委員會－歐盟商業論壇。他回應路透提問時稱，他已多次直接與中方討論此事。他說，他向中方強調，若稀土出口程序管理不善，歐盟生產和製造業將面臨「非常負面的影響」。

謝夫喬維奇說，經過反覆磋商，中方同意優先處理歐洲企業的申請，通過這一「特殊溝通管道」，雙方官員正合作審查並加速稀土材料出口許可。他還透露，自中方實施出口管制以來，歐洲企業已向中方提交約2000份申請，其中剛過半數獲批。

他繼續表示，歐盟將繼續敦促中方加快處理剩餘申請，同時致力於通過開發歐洲本地資源，包括愛沙尼亞的稀土和磁鐵生產，以實現稀土供應多元化。

稀土被譽為「工業維生素」，是先進武器裝備、航空太空部件、風力發電、新能源汽車、機器人及智能製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐。過去30年裡，中國在稀土開採和提煉方面始終具有主導力。

中國今年早些時候對稀土實施出口管制，引發歐洲對稀土供應中斷的擔憂。

據國際能源署數據，2023年中國佔全球稀土礦產量的超60％，但其對加工階段的控制卻佔全球產量的92％，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。有歐媒此前指出，對歐盟來說，減少對華依賴是一個艱巨任務，因為中方已經在稀土領域建立「事實壟斷」。

目前，歐盟正制定應急計劃，包括提升礦產本地生產、多樣化供應商網絡以及再利用某些材料，同時計劃建立聯合採購和戰略儲備中心。但歐洲官員承認，沒有快速解決方案。

中美先後在吉隆坡和釜山舉行經貿磋商和元首會晤，稀土成為所聚焦的議題。

會後，中國商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問，稱中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。白宮也發佈了一份「成果說明文件」。

但據香港《南華早報》報導，白宮於11月1日發佈文件後，歐盟研判認為，美方宣佈的中方暫停稀土以及其他關鍵礦產出口管制的說法，並不包括歐盟的產業。

在此背景下，歐盟近日頻頻約見中方代表，以確認局勢。

據大陸商務部網站消息，10月31日至11月1日，大陸商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內副總司長在布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。

在當地時間11月3日舉行的新聞發佈會上，歐盟委員會確認，儘管歐方認為中方暫停今年10月份擴大4月份稀土出口限制的措施涵蓋「全球」，但目前仍在與中方就相關過往細節進行談判。次日（4日），歐盟委員會表示，歐盟與中方官員討論了通用許可，尋求中方向歐盟放寬稀土出口。

就稀土問題，中方已明確立場。10月21日，王文濤部長應約與謝夫喬維奇舉行視頻會談時表示，關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。

