歐盟提交2千份「稀土申請」剛半數獲批 憂未在中方暫停稀土出口管制名單
據觀察者網報導，陸美吉隆坡經貿磋商後，歐盟焦慮得不行，唯恐自己不在中方「暫停稀土出口管制」的適用名單之中。近日，歐盟頻頻約見陸方代表，以確認局勢。據路透報導，當地時間11月5日，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐盟已與中方建立「特殊溝通管道」，以確保對歐盟產業至關重要的稀土材料供應。
謝夫喬維奇正在科威特參加2025年海灣合作委員會－歐盟商業論壇。他回應路透提問時稱，他已多次直接與中方討論此事。他說，他向中方強調，若稀土出口程序管理不善，歐盟生產和製造業將面臨「非常負面的影響」。
謝夫喬維奇說，經過反覆磋商，中方同意優先處理歐洲企業的申請，通過這一「特殊溝通管道」，雙方官員正合作審查並加速稀土材料出口許可。他還透露，自中方實施出口管制以來，歐洲企業已向中方提交約2000份申請，其中剛過半數獲批。
他繼續表示，歐盟將繼續敦促中方加快處理剩餘申請，同時致力於通過開發歐洲本地資源，包括愛沙尼亞的稀土和磁鐵生產，以實現稀土供應多元化。
稀土被譽為「工業維生素」，是先進武器裝備、航空太空部件、風力發電、新能源汽車、機器人及智能製造等戰略性產業的關鍵原材料支撐。過去30年裡，中國在稀土開採和提煉方面始終具有主導力。
中國今年早些時候對稀土實施出口管制，引發歐洲對稀土供應中斷的擔憂。
據國際能源署數據，2023年中國佔全球稀土礦產量的超60％，但其對加工階段的控制卻佔全球產量的92％，在全球稀土加工領域幾乎擁有壟斷性的控制權。有歐媒此前指出，對歐盟來說，減少對華依賴是一個艱巨任務，因為中方已經在稀土領域建立「事實壟斷」。
目前，歐盟正制定應急計劃，包括提升礦產本地生產、多樣化供應商網絡以及再利用某些材料，同時計劃建立聯合採購和戰略儲備中心。但歐洲官員承認，沒有快速解決方案。
中美先後在吉隆坡和釜山舉行經貿磋商和元首會晤，稀土成為所聚焦的議題。
會後，中國商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問，稱中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。白宮也發佈了一份「成果說明文件」。
但據香港《南華早報》報導，白宮於11月1日發佈文件後，歐盟研判認為，美方宣佈的中方暫停稀土以及其他關鍵礦產出口管制的說法，並不包括歐盟的產業。
在此背景下，歐盟近日頻頻約見中方代表，以確認局勢。
據大陸商務部網站消息，10月31日至11月1日，大陸商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內副總司長在布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進中歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。
在當地時間11月3日舉行的新聞發佈會上，歐盟委員會確認，儘管歐方認為中方暫停今年10月份擴大4月份稀土出口限制的措施涵蓋「全球」，但目前仍在與中方就相關過往細節進行談判。次日（4日），歐盟委員會表示，歐盟與中方官員討論了通用許可，尋求中方向歐盟放寬稀土出口。
就稀土問題，中方已明確立場。10月21日，王文濤部長應約與謝夫喬維奇舉行視頻會談時表示，關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。
看更多 CTWANT 文章
光復鬼故事1／家人捨命救小沂！補助金遭領走還被趕 房東竟是戶政人員
17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團
王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光
其他人也在看
才說三立集團入主是加分，大同總座沈柏延可能被拔掉！傳張榮華換將找來「這組合」，背後目的拆解
百年企業大同(2371)又有人事變化，在三立集團董事長張榮華入主後，張榮華人馬陸續進駐大同集團關係企業董事會，現在傳出大同公司總經理沈柏延將有異動，新人事雖至今仍未公告，但傳聞已引起市場關注。 據了解，張榮華已挖角東元電機總經理張松鑌接手大同新任總座，準備在11月10日就任，張榮華將借重他的專長，讓大同回歸重電本業發展，而張松鑌也將帶進原先在東元的幹部群，希望一掃過去王光祥時代、重資產輕本業營運的發展策略。 日前針對三立入主，張榮華擔任董事長一職，身為「老大同人」的沈柏延，才提到「三立集團加入是加分」，認為可以補足大同以往行銷的弱點，且張榮華重視專業發展和業務拓展，整體而言他認為三立集團加入是加分，沒想到就可能被拔掉換人。今周刊 ・ 21 小時前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
特朗普打造「稀土北約」產業鏈抗衡中國 美國能「彎道超車」嗎？
美國結合盟友，想要重建稀土產業鏈挑戰中國的壟斷地位。特朗普能成功嗎？哪個國家有機會在下一個十年搶到主導權？BBC NEWS 中文 ・ 20 小時前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 1 天前
併三商壽股價大跌 玉山金董座坦言外資滿狠
[NOWnews今日新聞]玉山金控與三商美邦人壽今（5）日宣布將換股合意併購，不過，在宣布好消息之前，玉山金股價一度暴跌，外資狂砍，對此，玉山金董事長黃男州在聯合記者會上坦言，股價確實有受到一些波動，...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 1 天前
美股開盤反彈！記憶體回檔一天再度發車
[NOWnews今日新聞]美股周三(5日)早盤自昨日跌勢反彈，四大指數齊漲，費城半導體更是強彈超過2%，記憶體漲勢迅猛，美光飆漲達7%。美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
淘寶、拼多多恐被下架？來台經營多年「未落地納管」 經濟部說話了
中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但至今未在台設立公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮。對此，經濟部長龔明鑫今（5）日強調，不會允許這些平台在台經營電商。經濟部補充，淘寶在台依法不得落地經營，實際上亦未落地經營，行政院已責成跨部會研商加強境外電商管理。民進黨籍立委邱議瑩提到，目前跨境電商並未開放中資電商落地，經濟部應如何納管？龔明鑫回應，「基本......風傳媒 ・ 15 小時前
台肥董事長由總經理張滄郎接任 吳音寧僅任董事回應了
台肥公司上月底發布重訊改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮調整職務，改派吳音寧，吳接任董事長輿論四起，不過，台肥昨（3日）晚連發3則重訊，其中另一法人董事代表人、農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥現任總經理張滄郎，今（4日）董事會則選出張滄郎擔任董事長。鏡新聞 ・ 1 天前
EPS高達21.67！這電子大廠「霸氣賺兩股本」聲勢狂飆 PCB族群同步起漲、AI概念股全線沸騰
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導MSCI季度調整進入最後倒數，市場氣氛全面升溫。法人預期，台灣指數在第3季表現亮眼，台股與MSCI台灣指數漲幅皆居新興市場前...FTNN新聞網 ・ 1 天前
〈美股盤後〉最高法院審理川普關稅案 道瓊收高超200點 AMD推升AI族群
美股自前一日的急挫中反彈，因小非農 ADP 報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅而言至關重要的一天。鉅亨網 ・ 5 小時前
11月台股Ｋ線看端倪 壓力下生存14檔！
台股5日跌399.5點，收在27717.06點，成交值新台幣5894.69億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超649.45億元。群益證券投顧報告認為，台股十月單月大漲近2413點或9.34%，不僅漲幅為今年單月最大，也是史上最強十月。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前