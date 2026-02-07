歐盟提出對俄第20輪制裁方案! 愛沙尼亞突襲俄油輪 加供烏AIM空空飛彈

加拿大政府宣布將向烏克蘭提供 AIM 系列空對空飛彈，以強化烏克蘭防空能力並攔截巡弋飛彈。 圖：翻攝自 X Slava

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，歐盟執委會近日公布針對俄羅斯的第 20 輪制裁方案，預料將引發克里姆林宮強烈反彈。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，該方案的核心措施是全面禁止為俄羅斯石油海上運輸提供維修與技術服務，並計畫與七大工業國集團（G7）保持一致。

根據方案內容，歐盟將把 43 艘隸屬於「影子艦隊」的俄羅斯油輪列入制裁名單，使受制裁船舶總數達 640 艘；同時對 20 家俄羅斯地區性銀行實施制裁。此外，歐盟擬全面禁止對液化天然氣（LNG）運輸船及破冰船提供技術服務，並擴大對俄羅斯進出口禁運商品清單。

廣告 廣告

制裁措施也包括禁止向高風險轉口國出口電腦設備及無線電設備，以防止相關技術轉運至俄羅斯；同時強化對版權持有人的法律保障，以防止所謂的「不公平徵用」。馮德萊恩呼籲，該制裁方案應於 2 月 24 日、即俄羅斯全面入侵烏克蘭周年日前通過。

F-16 戰隼戰鬥機掛載AIM空空導彈。 圖：翻攝自 騰訊新聞@環球譯視

另據 X 帳號《Visioner》發布畫面顯示，愛沙尼亞特種部隊 K-Commando 單位日前出動直升機，對一艘由俄方船員操控、正前往聖彼得堡的貨船「波羅的精神號」（Baltic Spirit）實施登船突擊行動。

在軍事支援方面，據烏克蘭國防部官方消息，加拿大政府宣布將向烏克蘭提供 AIM 系列空對空飛彈，以強化烏克蘭防空能力並攔截巡弋飛彈。烏克蘭國防部長費多羅夫表示，相關飛彈已在移交過程中，但未透露具體數量。他指出，與加拿大國防部長麥堅迪通話時，雙方也討論了無人機聯合生產、軍事訓練及作戰經驗交流等合作事項。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統