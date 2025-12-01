歐盟擬公布減少對北京資源依賴新戰略! 官員稱 :「被中、美直接針對」

中國的稀土礦場。中國稀土產量占全球六成以上，稀土提煉更佔全球92%的市場。 圖：翻攝自Ｘ

歐盟委員會將於 12 月 3 日公布《經濟安全原則》，針對關鍵原材料的供應安全推出新措施，目標是降低對中國的依賴，並因應來自美國與亞洲的激烈競爭。根據《路透社》報導，這份文件包括「ResourceEU」計畫，模式仿效歐盟先前擺脫俄羅斯能源依賴的「RePowerEU」。

官員指出，削減對中國依賴的難度遠高於天然氣脫俄，因稀土、鋰、鍺、鎵等材料缺乏替代，中國在價格與加工技術上均佔壟斷地位。今年川普重啟關稅攻勢、中方實施稀土出口管制，令歐洲汽車、清潔能源、半導體等產業再度承受供應壓力。

歐盟工業戰略專員塞茹爾內直言，歐洲如今不只是中美貿易摩擦的附帶受害者，而是「被直接針對」。歐洲央行總裁拉加德也示警，歐洲在安全與原料供應上對第三國依賴過深，使其「變得更脆弱」。

歐盟新政策不受美、中待見，歐盟官員指控「受到針對」 圖：翻攝自 Christian Steffensen Ｘ

歐盟面臨的核心問題是資金缺口。官員透露，最快的作法，是從歐盟預算中直接撥款 30 億歐元，投入歐盟列出的 60 個原材料戰略項目中最緊迫的 25 個，重點生產稀土、鋰、鎵與鍺。然而長期投資仍待制度設計，包括最低價格保障等機制，以吸引企業投入。

產業界批評歐盟行動太慢，可能落後美國、日本、加拿大與澳洲等同樣投入供應鏈多元化的國家。挪威稀土公司執行長雷斯塔德表示，若歐盟不加快審批與提供價格保障，資源恐被美方搶走。歐盟雖積極在巴西、中亞、南非與澳洲尋求資源，但部分政治協議仍未轉化為實際投資。

《路透社》並指出，美國國防部近期簽訂最低價格稀土協議，已為全球定下價格預期，美國同時也從歐洲吸走稀土供應與技術。歐盟內部則將回收利用視為彌補短缺的關鍵方向，但仍需大量初級原材料支撐。

歐盟主席烏蘇拉·馮德萊恩。 圖：翻攝自Small Cap Snipa Ｘ

歐盟也啟動與部分成員國的試點儲備機制，共同採購、儲存關鍵原材料，以穩定價格與供應。不過，相關規模與儲備方式仍待明年歐洲仿效日本建立的新關鍵礦產中心運作後才能確定。

智庫研究顯示，中國已掌控全球大部分關鍵原材料供應鏈，包括精煉 40 % 銅、60 % 鋰、70 % 鈷與近 100 % 石墨。歐盟近乎 100 % 的稀土進口依賴中國，使其面臨供應中斷與價格劇烈波動的風險。

中方先前回應表示，中歐經貿關係本質上是互利共贏，稀土出口管制符合國際慣例，歐洲企業只要遵守規定即可獲保障，並批評有人刻意炒作中歐分歧。

