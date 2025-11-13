歐盟擬加快打擊中國小額包裹 提前至2026年徵收關稅

中國低價電商產品隨著小額包裹湧入歐洲，引發歐盟擔憂可能衝擊本土企業，歐盟貿易執委塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)今天(13日)表示，歐盟希望能加速對中國小額包裹徵收關稅，最快從2026年第一季開始實施。

歐盟數據顯示，去年輸入歐盟、價值低於150歐元的包裹數量成長一倍，激增至46億件，大部分來自中國。歐盟執行委員會(European Commission)因此面臨企業的施壓，要求更快遏制小額包裹的流入現象。

歐盟執委會2023年曾提議，取消對小額包裹的關稅豁免，原定於2028年中旬實施。

塞夫柯維奇今天在一封寫給歐盟財長們的信中呼籲，基於「當前情況的急迫性」，各成員國應該拿出政治決心和務實精神，提前2年自2026年第一季起廢除「小額包裹豁免關稅」規定。

歐盟27國財長預計將在今天的會議中批准提案，取消小額包裹的關稅豁免，並送交歐洲議會(European Parliament)進行表決。一旦通過，將對希音(Shein)、Temu等中國電商平台造成衝擊。

在此之前，美國川普政府已在今年5月終止來自中國、香港和澳門的800美元以下包裹關稅豁免，並在8月底將這項措施擴大到全球所有國家。