歐盟擬動用俄資產助烏 引發內部爭議

10月下旬在比利時布魯塞爾召開的歐盟高層會談，對於爭論多時，以凍結的俄羅斯資產做擔保、未來2年給烏克蘭巨額貸款的方案，仍舊無法達成共識，要拖到12月的歐洲理事會。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「我們詳細討論了這個『賠償貸款』，就是以凍結的俄方資產為擔保，我們將藉此討論找出需澄清的重點，然後研擬出不同的選擇方案。」

烏克蘭的財政危機有多嚴重，攤開數字就可以看出端倪。根據國際貨幣基金IMF的估計，烏克蘭未來3年，每年的財政缺口高達170億美元，烏克蘭政府自己的預算案顯示，2026年的赤字占GDP比例達19%。另外，政府債務占GDP比例約110%。簡單說，沒有歐美源源不絕的金融支援，烏克蘭政府隨時都面臨跳票倒閉的危機。

開戰3年多來，西方國家，特別是歐盟和北約的歐洲會員國紛紛勒緊褲帶，挹注大筆資金給烏克蘭，讓烏國政府得以支付債務、發放公務員和官兵的薪資。歐美的支援總計達3600億美元，折合新台幣超過11兆，相當於我國中央政府總預算的3倍多。

但美國川普政府政策轉向，而財政捉襟見肘的歐盟，就把腦筋動到開戰初期就凍結的俄羅斯資產上頭，總金額估計約2430億美元。其中88%，是由俄羅斯中央銀行購買的歐洲債券，並存放於總部在比利時的「歐洲清算銀行」。包括波蘭、立陶宛、瑞典等波海與北歐國家，強力主張全數沒收俄方資產，並直接交給烏克蘭使用，但西歐方面則持保留態度。

比利時外交部長蒲赫沃（Maxime Prévot)說，「這樣子的沒收（俄羅斯資產），就是出於政治動機，而不是基於合法性的基礎。這將造成可怕的系統性衝擊，範圍遍及整個歐洲金融市場，也將重創歐元的信用。」

比利時認為一旦以政治因素沒收俄方資產，未來其他國家勢必降低對歐元資產的需求，歐洲央行也擔憂這會造成歐元貶值，影響歐元區經濟穩定。

至於研擬中的「賠償貸款」方案，是不直接沒收俄方依法應該拿回的債券本金與利息，而是作為擔保品，由歐盟貸款1600多億美元給烏克蘭。但這筆貸款的還款方式，是由俄羅斯以戰敗國的身份支付賠償，再由烏克蘭攤還貸款。俄方已經一再表明，任何方式動用被凍結的資產，俄方都會採取報復措施。因此比利時認為，要用凍結的俄方資產做擔保，就要所有歐盟會員國都參與，不能只找上設在比利時的歐洲清算銀行。

比利時總理德威弗表示，「如果我們要提供（擔保貸款）給烏克蘭，就要整個歐盟一起給。若非如此，俄羅斯的報復就只會針對比利時。我們是個小國，難以承受這種報復。」

美國智庫昆西國家事務研究所指出，即使俄烏戰爭在這兩年就結束，烏克蘭也不可能一下子降低軍事開銷，在政府債務占GDP比例達110%，利息支出翻倍成長之下，烏克蘭政府在2026年仍將面臨破產跳票的危機。