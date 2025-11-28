歐盟擬動用俄遭凍結資產 比利時：恐不利俄烏和談

歐盟計畫動用俄羅斯被凍結資產，作為援助烏克蘭的資金來源。比利時總理德威弗(Bart De Wever)日前致函歐盟執委會(European Commission)時表示，此舉可能不利於俄烏和談。

路透社今天(28日)報導，根據信件內容，德威弗向歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，在他看來，「擬議中的賠償貸款方案根本上就是錯的」，倉促推動方案將導致歐盟成為俄烏達成和平協議的絆腳石。

德威弗進一步解釋，從歷史上來看，在戰爭期間，被凍結的資產從未投入使用，「這類資產通常是在戰後和解時，在戰敗方用來支付戰爭賠款」。

金融時報(Financial Times)27日晚間率先披露了這封信。

根據歐盟執委會，歐盟打算將俄羅斯央行被凍結的資產以貸款形式提供給烏克蘭，以滿足其資金需求，而比利時的支持對這項計畫至關重要，因為歐盟希望動用的1400億歐元俄羅斯主權資產，主要存放在比利時金融機構「歐洲清算銀行」(Euroclear)。

有分析人士認為，比利時擔憂若同意這項計畫，可能將成為克里姆林宮報復的首要目標。

除了比利時「歐洲清算銀行」持有俄羅斯被凍結的1850億歐元資產外，估計俄國還有250億歐元資產被凍結在歐盟其他銀行中，主要是在法國和盧森堡。

比利時曾表示，其他擁有俄羅斯資產的國家，包括加拿大、日本、英國和美國，也應該被納入歐盟的計畫。(編輯：許嘉芫)