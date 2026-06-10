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歐盟（EU）近日提議針對支援俄羅斯軍工產業的企業實施新一輪制裁，名單包含14家中國與香港公司。對此，中國外交部強烈反對，批評此舉缺乏國際法依據，並警告將採取必要措施捍衛自身權益，使中歐關係再度陷入緊張。

歐盟（EU）27個成員國正研議自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來的新一輪制裁方案，旨在打擊協助俄國軍事行動的第三方國家企業。據法新社（AFP）報導，這波制裁名單預計納入14家來自中國與香港的公司，禁止其購買歐盟商品，以削弱俄羅斯的戰爭經濟基礎。

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中國外交部發言人 Lin Jian 在例行記者會上表示，中方一貫堅決反對缺乏國際法依據的「非法單邊制裁」，並已多次向歐盟提出嚴正交涉。他強調，北京將密切關注事態發展，並採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益，但並未透露具體的反制細節。

此次制裁的焦點之一在於無人機技術。中國企業在全球民用無人機市場佔據主導地位，但部分產品具備軍事用途的「灰色地帶」，成為歐盟防堵出口漏洞的重點。歐盟外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 指出，這套制裁方案是兩年多來規模最大的一次，重點打擊金融、能源及無人機生產領域。

儘管北京始終宣稱在俄烏戰爭中保持中立，且未向任何一方提供致命性援助，但西方國家仍對中俄日益緊密的經貿往來保持高度警戒。目前該制裁案仍需歐盟全體成員國一致通過後方可正式生效。

原文出處：歐盟擬因俄烏戰爭制裁中企 北京怒嗆：將採取必要措施維權

本文由AI協作，經編輯審核後發布