歐盟擬封殺華為、中興 ! 加暗與中合作、英准設使館 馬克宏：歐洲太天真

歐盟委員會宣布，正計畫建立一套具法律約束力的機制，未來在必要情況下，將可強制成員國全面禁用華為、中興通訊（ZTE）等被認定為「高風險」的中國製造商網路技術。 圖 : 翻攝自青木在德國

[Newtalk新聞] 歐盟與加拿大近日相繼就對中政策採取新動向，引發外界對資安與人權風險的高度關注。歐盟委員會宣布，正計畫建立一套具法律約束力的機制，未來在必要情況下，將可強制成員國全面禁用華為、中興通訊（ZTE）等被認定為「高風險」的中國製造商網路技術；同一時間，加拿大政府宣布將與中國加強執法合作，卻在國內引發強烈反彈與安全疑慮。

根據《德國之聲》報導，歐盟委員會指出，過去布魯塞爾僅向成員國提出政策建議，要求在行動網路與 5G 建設中避免採用華為與中興的設備，但實際落實進度不如預期，配合排除指令的國家數量偏低。對此，歐盟委員會正考慮將現行建議升級為強制性義務，以防範潛在的間諜活動與關鍵基礎設施遭破壞的風險。

依據新提案，歐盟將賦予布魯塞爾層級的「網路監察員」權限，與成員國共同對特定設備製造商進行風險評估。一旦供應商被認定為高風險，歐盟委員會可將其列入禁制名單，相關技術將不得用於成員國的關鍵基礎設施，現有設備亦須逐步更換。歐盟指出，儘管華為與中興多年來深度參與德國及其他歐洲國家的行動網路建設，但隨著對中國政府可能施加影響力的疑慮升高，相關技術正面臨前所未有的政治與安全審視。

歐盟委員會指出，過去布魯塞爾僅向成員國提出政策建議，要求在行動網路與 5G 建設中避免採用華為與中興的設備，但實際落實進度不如預期，配合排除指令的國家數量偏低。 圖:翻攝自X帳號@Nikihou_Web

與此同時，加拿大總理辦公室宣布將與中國加強執法合作。前加拿大皇家騎警首席反洗錢官加里・克萊門特（Garry Clement）指出，中國的執法體系與政治控制密不可分，深化合作等於為情報滲透打開大門，可能暴露加拿大部分執法行動。他呼籲，在外國代理人登記法尚未全面落實前，不應推動合作，以避免削弱對抗統戰滲透與間諜活動的防線。民陣全球副主席盛雪也警告，一旦資訊被轉交中方，將難以控管用途，可能助長對海外僑民與異議人士的跨國鎮壓。

前加拿大皇家騎警首席反洗錢官加里・克萊門特（Garry Clement）指出，中國的執法體系與政治控制密不可分，與其深化合作，等同為情報滲透打開大門，甚至可能暴露加拿大部分執法行動。 圖 : 翻攝自X帳號@XHNews

在此背景下，法國總統馬克宏於當地時間週二在達沃斯世界經濟論壇上表示，歐洲必須捍衛「有效的多邊主義」，這不僅符合自身利益，也符合所有拒絕屈從於強權規則國家的利益。他指出，歐洲面臨經濟低成長挑戰，必須正視自身問題，包括投資不足與競爭力不強，「保護並不等同於保護主義，但當下的歐洲人確實過於天真」。

法國總統馬克宏於當地時間週二在達沃斯世界經濟論壇上表示，歐洲必須捍衛「有效的多邊主義」，這不僅符合自身利益，也符合所有拒絕屈從於強權規則國家的利益。 圖：翻攝自 X @Nexta TV

馬克宏進一步指出，在其他國家未遵守公平競爭原則的情況下，「只有歐洲沒有保護自己的企業和市場」，呼籲歐洲在若干關鍵領域吸引更多中國直接投資，以推動經濟成長並實現部分技術轉移。分析人士認為，馬克宏此番言論與歐盟針對華為、中興的限制政策形成呼應，顯示歐洲在資安、經濟與對中策略上正逐步調整，尋求在全球競爭中兼顧安全與發展。

