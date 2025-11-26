歐盟擬將日本鰻列入保育 恐鰻魚缺貨 日強力阻擋

歐盟提案將日本鰻等19種鰻魚，列入「華盛頓公約」瀕危附錄名單，日本全力遊說阻擋，因為吃鰻魚在日本有千年傳統，如果列入保育，未來捕撈有一定限制，日本可能出現鰻魚荒，進而推升價格。

歐盟提案將鰻魚列入瀕危物種並擴大貿易管制，日本身為全球最大鰻魚銷售國立即表示反對。（示意圖／shutterstock達志影像）

歐盟提案將日本鰻等19種鰻魚列入「華盛頓公約」瀕危附錄名單，引發日本全力阻擋。日本人千年來的鰻魚飲食文化面臨挑戰，若提案通過，未來捕撈將需申請許可，可能導致鰻魚供應短缺及價格上漲。日本作為全球最大鰻魚消費國，去年就消費了6萬1千噸，政府已積極展開外交遊說，希望在27日的表決中獲得足夠支持，阻止提案通過。

廣告 廣告

日本人享用鰻魚的傳統已有數千年歷史，民眾喜愛蓋在飯上的鮮嫩多汁烤鰻魚，與咖啡色醬汁完美融合的美味。然而，這項傳統美食文化正面臨威脅。鰻魚料理店家中西正樹表示，聽到納入管制的消息時，他感覺這一天終於來了。

防止瀕危物種因國際貿易而滅絕的「華盛頓公約」於24日在烏茲別克召開締約國會議。歐盟提案將日本鰻、美洲鰻及歐洲鰻等19種鰻魚全部列入瀕危附錄清單，若通過，未來捕撈都需要申請許可。這讓許多日本民眾擔心，有民眾表示需要嚴格控制自己吃鰻魚的頻率了。

實際上，日本鰻的數量一直在減少，早在2014年就被列入國際自然保護聯盟的瀕危名單。過去15年，鰻魚價格幾乎翻倍。日本作為全球最大的鰻魚消費國，去年就消費了6萬1千噸，若新規定實施，可能導致鰻魚缺貨並推升價格。

面對這一情況，日本政府和業者正全力阻擋提案通過。日本鰻魚養殖業者江川公浩認為這行業確實有危機感，希望相關方面能仔細判斷，最好不要採納將鰻魚列入名單的提案。日本農林水產大臣鈴木憲和表示，有其他支持日本立場的聲音，他認為為了讓支持聲音更廣泛，現場的應對也很重要。歐盟提案預計在27日表決，根據華盛頓公約規定，180個成員國中必須有三分之二以上贊成才能通過。日本已經召集50多國大使進行遊說，希望能成功阻擋這項提案，保護其傳統飲食文化。

更多 TVBS 報導

中日關係延燒？鄭伊健取消12月東京演唱會 YUZU柚子來台也喊卡

熊本5．8強震！ 古城猛晃 釀落石、民宅損、貨架商品全倒

日本熊本5.7強震 3噸巨石砸車 駕駛及時跳車躲劫

中日裂痕更深！日本駁斥「敵國條款」 川普與高市熱線

