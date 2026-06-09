歐盟擬對俄實施第21輪制裁 禁止侵烏俄軍入境

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歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天（9日）表示，歐盟正尋求對曾赴烏克蘭參戰的俄羅斯人實施簽證禁令，作為歐盟對俄羅斯最新一輪制裁中的一項措施。

法新社報導，歐盟正在研擬對俄羅斯實施第21輪制裁，內容除了限制參戰俄軍入境外，也包括維持俄羅斯石油的價格上限，以及打擊用於規避制裁的加密貨幣交易。

范德賴恩指出，這將是歐盟首次禁止曾在俄烏戰爭期間服役的俄羅斯士兵入境，以確保「任何參與烏克蘭入侵行動的人，都不得進入歐洲」。

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至於此輪制裁的另一個重要目標，則是持續壓制俄羅斯在國際油價高漲之際，透過石油出口取得戰爭資金的可能性。

根據提案，歐盟執委會希望將俄羅斯石油價格上限維持在目前每桶約44美元的水準，這項措施將延續至明年1月。范德賴恩解釋，如此一來，歐盟將在維持對俄羅斯施壓的同時，讓市場有時間恢復穩定的石油供應。

歐盟在此之前已對俄羅斯實施多達20輪制裁。范德賴恩表示，俄國表面上挺了過來，但其經濟已開始出現停滯跡象。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）8日指出，根據數據，西方的制裁預估已讓俄羅斯付出1.2兆至1.5兆美元的代價。